Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после временного перерыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, не раскрывая дополнительных подробностей. Также глава государства не исключил возможности новой встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа на следующей неделе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg в воскресенье, 18 октября.

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Что известно о возобновлении передачи разведданных от США

По словам Владимира Зеленского, обмен разведывательными данными между Украиной и США вновь работает после того, как он был заблокирован на определенный период.

В то же время президент не уточнил, когда именно возобновилась передача информации и какие данные вновь стали доступны Украине.

Украинский лидер также сообщил, что уже на следующей неделе может состояться новая встреча с командой президента США Дональда Трампа. По его словам, она будет касаться завершения полномасштабной войны России против Украины.

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Дополнительных подробностей о возможной встрече украинский президент не привел.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина сотрудничает с десятками стран в сфере обмена разведывательной информацией. Он подчеркнул, что такая поддержка имеет большое значение для страны в условиях полномасштабной войны. В то же время информацию о запусках баллистических ракет Украина получает именно от США.

Новини.LIVE писали, что 15 октября 2026 года советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что США на несколько дней прекращали передавать Украине разведданные об угрозе баллистических ударов. По его словам, в этот период Киев дважды подвергся ракетным атакам без заблаговременных предупреждений от американских партнеров. Впоследствии передача разведывательной информации возобновилась.

Новини.LIVE сообщали, что 14 октября Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, соответствующее предупреждение украинское военное командование получило от американских партнеров.