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Главная Новости дня Лещенко: США на несколько дней приостанавливали передачу разведданных Украине

Лещенко: США на несколько дней приостанавливали передачу разведданных Украине

Ua ru
15 октября 2026 22:21
Эксклюзив
Лещенко рассказал, как США перестали предупреждать Украину о баллистических ракетах
Советник Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты на несколько дней прекращали передавать Украине разведывательную информацию об угрозах применения баллистических ракет. По словам советника Офиса Президента Сергея Лещенко, в течение этого периода Киев дважды подвергся ракетным атакам без заблаговременных предупреждений от американских партнеров, однако впоследствии обмен разведданными возобновили.

Об этом советник Офиса Президента Украины заявил в эфире Вечір.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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США временно не предупреждали Украину об угрозах баллистических ударов

По словам Лещенко, прекращение передачи разведывательной информации продолжалось более суток. В этот период украинская сторона не получала от американских партнеров предупреждений о возможных ударах баллистическими ракетами.

Советник ОП рассказал, что сначала по Киеву было выпущено пять баллистических ракет, о которых США заблаговременно не сообщили. На следующий вечер ситуация повторилась.

Лещенко подчеркнул, что отсутствие таких данных создает дополнительные риски прежде всего для гражданского населения, поскольку сокращает возможности заблаговременно подготовиться к ракетной угрозе.

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Также Лещенко подтвердил, что в настоящее время американская сторона возобновила передачу соответствующей информации.

"Она уже возобновлена, она предоставляется. Но была остановка, и даже не на один день", — заявил Лещенко.

Точных дат прекращения и возобновления обмена разведданными советник Офиса Президента в приведенном фрагменте не назвал.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский допустил возможность нового энергетического соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По мнению президента, после договоренностей по дизельному топливу следующим направлением сотрудничества США и России может стать газ.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский раскритиковал договоренности США и России по дизельному топливу. Президент заявил, что они не должны ограничивать право Украины отвечать на российские атаки.

США разведка Сергей Лещенко обстрелы война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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