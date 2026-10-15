Лещенко розповів, як США припиняли попереджати Україну про балістичні ракети

Радник Офіса Президента України Сергій Лещенко. Фото: кадр з відео

Сполучені Штати на кілька днів припиняли передавати Україні розвідувальну інформацію про загрози застосування балістичних ракет. За словами радника Офісу Президента Сергія Лещенка, протягом цього періоду Київ двічі зазнав ракетних атак без завчасних попереджень від американських партнерів, однак згодом обмін розвідданими відновили.

Про це радник Офісу Президента України заявив в ефірі Вечір.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

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США тимчасово не попереджали Україну про балістичні загрози

За словами Лещенка, припинення передачі розвідувальної інформації тривало понад добу. У цей період українська сторона не отримувала від американських партнерів попереджень про можливі удари балістичними ракетами.

Радник ОП розповів, що спочатку по Києву було випущено п'ять балістичних ракет, про які США завчасно не повідомили. Наступного вечора ситуація повторилася.

Лещенко наголосив, що відсутність таких даних створює додаткові ризики насамперед для цивільного населення, оскільки скорочує можливості завчасно підготуватися до ракетної загрози.

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Також Лещенко підтвердив, що наразі американська сторона відновила передачу відповідної інформації.

"Вона вже відновлена, вона надається. Але була зупинка, і навіть не один день", — заявив Лещенко.

Точних дат припинення та відновлення обміну розвідданими радник Офісу Президента у наведеному фрагменті не назвав.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський припустив можливість нової енергетичної угоди між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. На думку президента, після домовленостей щодо дизельного пального наступним напрямом співпраці США та Росії може стати газ.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський розкритикував домовленості США та Росії щодо дизельного пального. Президент заявив, що вони не повинні обмежувати право України відповідати на російські атаки.