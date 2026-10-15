Зеленський: США та РФ можуть укласти угоду щодо газу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський припустив, що наступні домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним можуть стосуватися постачання російського газу. На його думку, в них можуть з’явитися нові домовленості в енергетичній сфері.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю британській газеті The Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Зеленський спрогнозував нову газову угоду США та Росії

Володимир Зеленський висловив свої припущення, що "газова співпраця" може стати наступним напрямом домовленостей між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Президент пов’язав такий сценарій із ситуацією навколо російських атак на Україну та тиском з боку американської адміністрації щодо відповіді Києва на російські удари. Зокрема, йдеться про удари по НПЗ РФ.

На його думку, якщо Україна буде змушена обмежувати свої дії у відповідь на російську агресію на тлі домовленостей Вашингтона з Москвою, наступним кроком може стати нова угода між двома країнами, яка може стосуватись російського газу.

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"Питання буде в тому, коли буде наступна угода. Можливо, наступним буде газ. Однозначно це буде газ", — заявив Зеленський в інтерв’ю The Financial Times.

Що передувало

Ми писали, що американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін уклали так звану "дизельну угоду". Ця домовленість передбачає експорт дизельного пального з РФ протягом шести місяців. На думку президента США, це має знизити ціни на пальне для американців.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку дію Дональда Трампа та заявив, що це "несправедливо і нечесно". Ба більше, це спричинило нову кризу у відносинах між США та їхніми партнерами.