Зеленский: США и РФ могут заключить соглашение по газу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что следующие договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут касаться поставок российского газа. По его мнению, в них могут появиться новые договоренности в энергетической сфере.

Об этом глава государства заявил в интервью британской газете The Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Зеленский предсказал новое газовое соглашение между США и Россией

Владимир Зеленский высказал предположение, что "газовое сотрудничество" может стать следующим направлением договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Президент связал такой сценарий с ситуацией вокруг российских атак на Украину и давлением со стороны американской администрации в отношении реакции Киева на российские удары. В частности, речь идет об ударах по НПЗ РФ.

По его мнению, если Украина будет вынуждена ограничивать свои действия в ответ на российскую агрессию на фоне договоренностей Вашингтона с Москвой, следующим шагом может стать новое соглашение между двумя странами, которое может касаться российского газа.

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"Вопрос будет в том, когда будет заключено следующее соглашение. Возможно, следующим будет газ. Однозначно это будет газ", — заявил Зеленский в интервью The Financial Times.

Что предшествовало

Мы писали, что американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили так называемое "дизельное соглашение". Эта договоренность предусматривает экспорт дизельного топлива из РФ в течение шести месяцев. По мнению президента США, это должно снизить цены на топливо для американцев.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такой шаг Дональда Трампа и заявил, что это "несправедливо и нечестно". Более того, это вызвало новый кризис в отношениях между США и их партнерами.