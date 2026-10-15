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Головна Новини дня Як Трамп може з ним дружити: Зеленський про дизельну угоду

Як Трамп може з ним дружити: Зеленський про дизельну угоду

Ua ru
15 жовтня 2026 15:00
Як Трамп може з ним дружити: Зеленський про дизельну угоду США з РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості США з Росією щодо дизельного пального та наголосив, що вони не повинні обмежувати право України на самооборону. В разі продовження російських атак Україна відповідатиме ударами, а від партнерів очікує конкретної допомоги для захисту.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву українського лідера журналістам.

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Зеленський розкритикував дизельну угоду США з Росією

Володимир Зеленський заявив журналістам, що вважає домовленості Вашингтона з Москвою щодо дизельного палива помилковим рішенням. За його словами, подібні угоди не повинні впливати на здатність України захищатися від російської агресії.

"Якщо він нас атакує, ми відповімо. Це наше правило. Не втягуйте нас у якісь дизельні угоди", — заявив Зеленський.

Глава держави також поставив під сумнів підхід американського президента Дональда Трампа до відносин із російським керівництвом, висловивши нерозуміння того, як Трамп може підтримувати такі контакти.

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"Як Трамп може з ним дружити?", — сказав він.

Зеленський вимагає від США ракет для Patriot

На думку українського президента, якщо американська сторона просить Київ утримуватися від атак на російські НПЗ, поки Росія продовжує завдавати ударів по Україні, тоді Вашингтон має забезпечити українську армію засобами для ефективного захисту. Зокрема, йдеться про постачання ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot. Він назвав таку допомогу мінімальною вимогою.

Зеленський згадав про обмеження Starlink

Окремо президент звернув увагу на ситуацію з доступом до супутникового зв’язку Starlink. За його словами, замість очікуваної допомоги для захисту Україна зіткнулася з обмеженнями в роботі системи.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що й надалі пояснюватиме українську позицію міжнародним партнерам і відстоюватиме інтереси держави. 

Новини.LIVE писали, що український лідер також наголосив — після послаблення санкцій і посилення тиску на Київ Росія цілеспрямовано активізувала атаки на Україну. Російські війська навмисно скористалися цим, щоб посилити удари по українських містах і громадах.

Ми інформували, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що попри прагнення Кремля встановити повний контроль над Україною, країна продовжує успішно протистояти російській агресії. Своїм головним завданням на посаді глава держави назвав завершення війни та досягнення миру.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні Росія дизель
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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