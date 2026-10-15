Зеленський розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану про шанси на перемогу України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS

Стратегічна мета Кремля полягає у тотальній окупації, проте Україна вже здобуває перемогу. Україна здатна втримати власну незалежність без американської допомоги, хоча це ускладнить примус Путіна до миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що держава вже перемагає плани РФ щодо повної окупації, відкинув можливість визнання втрачених територій російськими та наголосив на єдності суспільства.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Новини.LIVE.

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Перемога над планами тотальної окупації та єдність України

Головним завданням Росії залишається повне захоплення українських територій, але цей план зазнає краху. Під час розмови з британським журналістом Пірсом Морганом президент Володимир Зеленський підкреслив, що українська держава вже перемагає у цьому протистоянні за право на життя.

Своєю ключовою метою на посаді глава держави назвав завершення бойових дій та досягнення миру. Він також висловив абсолютну впевненість у поверненні всіх тимчасово окупованих регіонів під контроль Києва.

"Усе повернеться назад, бо ми справжня країна. Ми справжні українці", — переконаний політик.

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Відповідаючи на питання про внутрішню підтримку з боку громадян, президент запевнив у цілковитій згуртованості суспільства.

"Ми всі — український народ, і ми всі на одному боці", — констатував Зеленський, додавши, що єдиним ворогом для держави залишається виключно Росія.

Також Зеленський наголосив, що він категорично відкидає будь-який сценарій здачі суверенних земель.

"Я ніколи не визнаю українську землю російською", — пояснив він.

При цьому збереження особового складу армії та життів громадян залишається вищим пріоритетом, ніж контроль над невеликими ділянками фронту.

"Я реаліст і розумію, що люди важливіші за один чи два кілометри. Але справа не в кілометрах — ідеться про землю та домівки людей", — наголосив очільник держави.

Що буде з співпрацею між Україною та США та яке майбутнє самої Росії

Окремо співрозмовники торкнулися теми міжнародної військової та політичної підтримки. Навіть у разі повної втрати допомоги з боку Сполучених Штатів Україна все одно не втратить своєї незалежності. Проте Зеленський визнає, що без американського ресурсу посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів та змусити його до дипломатичного вирішення конфлікту буде набагато складніше.

Президент також звернув увагу на те, що припинення війни об'єктивно відповідає інтересам самих росіян, якщо вони планують розвиватися далі як суспільство.

"Путін закінчиться, а Росія — це країна. Вони хочуть мати не лише історію, вони хочуть мати майбутнє. Але як жити з таким лідером?" — резюмував Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна розраховує на отримання від США прямих і дієвих безпекових гарантій, заявив Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що такі зобов'язання мають містити гранично однозначні умов, що якщо Володимир Путін наважиться на новий напад, Вашингтон повинен завдати прямого удару у відповідь по Росії.

Президент також відкинув можливість своєї відставки, назвавши перебування на посаді під час війни з РФ особистим і громадянським обов'язком. Разом із цим він виступив проти ідеї проведення президентських виборів у нинішніх реаліях, бо мільйони українців залишаються вимушеними переселенцями за кордоном, а значна частина суспільства перебуває на фронті зі зброєю в руках.