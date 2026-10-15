Зеленский рассказал в интервью Пирсу Моргану о шансах Украины на победу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS

Стратегическая цель Кремля заключается в тотальной оккупации, однако Украина уже одерживает победу. Украина способна сохранить свою независимость без американской помощи, хотя это затруднит принуждение Путина к миру. Президент Владимир Зеленский заявил, что государство уже преодолевает планы РФ по полной оккупации, отверг возможность признания утраченных территорий российскими и подчеркнул единство общества.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Новини.LIVE.

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Победа над планами тотальной оккупации и единство Украины

Главной задачей России остается полный захват украинских территорий, но этот план обречен на провал. Во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство уже побеждает в этом противостоянии за право на жизнь.

Своей ключевой целью на посту главы государства он назвал завершение боевых действий и достижение мира. Он также выразил абсолютную уверенность в возвращении всех временно оккупированных регионов под контроль Киева.

"Все вернется на круги своя, потому что мы — настоящая страна. Мы — настоящие украинцы", — убежден политик.

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Отвечая на вопрос о внутренней поддержке со стороны граждан, президент заверил в полной сплоченности общества.

"Мы все — украинский народ, и мы все на одной стороне", — констатировал Зеленский, добавив, что единственным врагом для государства остается исключительно Россия.

Также Зеленский подчеркнул, что он категорически отвергает любой сценарий сдачи суверенных земель.

"Я никогда не признаю украинскую землю российской", — пояснил он.

При этом сохранение личного состава армии и жизней граждан остается более высоким приоритетом, чем контроль над небольшими участками фронта.

"Я реалист и понимаю, что люди важнее одного или двух километров. Но дело не в километрах — речь идет о земле и домах людей", — подчеркнул глава государства.

Что будет с сотрудничеством между Украиной и США и какое будущее ждет саму Россию

Отдельно собеседники затронули тему международной военной и политической поддержки. Даже в случае полной потери помощи со стороны Соединенных Штатов Украина все равно не утратит свою независимость. Однако Зеленский признает, что без американской поддержки усадить Владимира Путина за стол переговоров и заставить его пойти на дипломатическое урегулирование конфликта будет гораздо сложнее.

Президент также обратил внимание на то, что прекращение войны объективно соответствует интересам самих россиян, если они планируют дальше развиваться как общество.

"Путин уйдет, а Россия — это страна. Они хотят иметь не только историю, они хотят иметь будущее. Но как жить с таким лидером?" — резюмировал Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина рассчитывает на получение от США прямых и действенных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что такие обязательства должны содержать предельно однозначные условия: если Владимир Путин решится на новое нападение, Вашингтон должен нанести прямой ответный удар по России.

Президент также отверг возможность своей отставки, назвав пребывание на посту во время войны с РФ личным и гражданским долгом. Вместе с тем он выступил против идеи проведения президентских выборов в нынешних реалиях, поскольку миллионы украинцев остаются вынужденными переселенцами за рубежом, а значительная часть общества находится на фронте с оружием в руках.