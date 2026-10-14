Зеленський відмовився йти у відставку та висловився про вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, оскільки вважає продовження роботи на посаді глави держави своїм обов'язком під час війни з Росією. При цьому він висловився проти проведення президентських виборів за нинішніх умов, коли мільйони українців перебувають за кордоном, а ще багато громадян воюють.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану.

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Володимир Зеленський на місці обстрілу в Прилуках. Фото: Reuters

Зеленський відповів на питання про відставку та вибори

Під час розмови з Морганом український президент наголосив, що не має наміру достроково залишати свою посаду. Він пов'язав таку позицію з відповідальністю за країну під час повномасштабної війни.

"Я не збираюся йти у відставку. Ця війна — мій обов'язок", — заявив Зеленський.

Президентські вибори в Україні мали відбутися у 2024 році, однак не були проведені через воєнний стан. Тому Морган запитав Зеленського, чи можливо організувати голосування в нинішніх умовах.

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Президент відповів негативно, фактично виключивши можливість проведення виборів за нинішніх обставин, коли мільйони українців перебувають за кордоном, а ще багато людей воюють.

Зазначимо, що в українському законодавстві проведення президентських виборів під час дії воєнного стану заборонене. Конституція України передбачає, що чинний президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового главу держави. Він звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну та розкритикував удари по російських нафтопереробних заводах. За словами Трампа, такі атаки можуть спричинити дефіцит дизельного пального на світовому ринку.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський відповів на заклик Трампа. Глава держави наголосив, що ухвалювати таке рішення можуть виключно українці. Він також заявив про готовність провести вибори за умови припинення вогню щонайменше на 60 днів.