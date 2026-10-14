Зеленский отказался уйти в отставку и высказался о выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить в отставку, поскольку считает продолжение работы на посту главы государства своим долгом во время войны с Россией. При этом он выступил против проведения президентских выборов в нынешних условиях, когда миллионы украинцев находятся за границей, а многие другие граждане воюют.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Владимир Зеленский на месте обстрела в Прилуках. Фото: Reuters

Зеленский ответил на вопросы об отставке и выборах

Во время разговора с Морганом украинский президент подчеркнул, что не намерен досрочно покидать свой пост. Он связал такую позицию с ответственностью за страну во время полномасштабной войны.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Эта война — мой долг", — заявил Зеленский.

Президентские выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, однако не были проведены из-за военного положения. Поэтому Морган спросил Зеленского, возможно ли организовать голосование в нынешних условиях.

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Президент ответил отрицательно, фактически исключив возможность проведения выборов при нынешних обстоятельствах, когда миллионы украинцев находятся за границей, а многие другие люди воюют.

Отметим, что украинским законодательством проведение президентских выборов во время действия военного положения запрещено. Конституция Украины предусматривает, что действующий президент исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал Украину избрать нового главу государства. Он обвинил Зеленского в нежелании завершать войну и раскритиковал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, такие атаки могут вызвать дефицит дизельного топлива на мировом рынке.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский ответил на призыв Трампа. Глава государства подчеркнул, что принимать такое решение могут исключительно украинцы. Он также заявил о готовности провести выборы при условии прекращения огня как минимум на 60 дней.