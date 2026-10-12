Зеленський відповів Трампу про вибори в Україні та назвав умову

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення виборів та відповів на заклики президента США Дональда Трампа змінити керівництво України. Водночас він пояснив, що організація голосування під час повномасштабної війни залежить від безпекових умов.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News, передає Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, скільки часу потрібно для виборів

За словами глави держави, на підготовку виборів потрібно щонайменше 60 днів, щоб забезпечити безпеку виборчої інфраструктури. Зеленський пояснив, що Росія атакує Україну щогодини, застосовуючи тисячі ударних безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети.

Через обстріли люди змушені регулярно спускатися в укриття. Тому, наголосив президент, передусім потрібно подбати про безпеку виборців, а вже потім вирішувати питання організації голосування.

"Якщо вони хочуть зупинити цю війну, вони мають перейти до припинення вогню", — сказав Зеленський.

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Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа, глава української держави наголосив, що рішення про зміну керівника країни мають ухвалювати самі громадяни. Він закликав інші держави поважати волевиявлення українців так само, як вони поважають право громадян обирати владу у власних країнах.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність обрання Україні нового президента. Він також звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в тому, що той нібито неодноразово мав можливість завершити війну, але не скористався нею.

Новини.LIVE також писали, що того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив можливість проведення виборів за умови припинення бойових дій на 60 днів. Для цього, за його словами, потрібна згода президента Росії Володимира Путіна на перемир'я.

Однак Кремль відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню, заявивши, що Росія прагне довгострокового миру. Водночас у Москві повідомили про готовність утриматися від ударів по Україні лише в день голосування.