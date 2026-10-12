РФ відхилила пропозицію Зеленського щодо 60-денного перемир’я

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Кремль відхилив пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я для проведення виборів. У Москві заявили, що прагнуть довгострокового миру, а не тимчасового припинення вогню. Водночас російська сторона висловила готовність не завдавати ударів по Україні в день голосування.

Про позицію Кремля заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у понеділок, 12 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Чому Кремль відкинув пропозицію про 60-денне перемир’я

Володимир Зеленський запропонував запровадити повне припинення вогню на 60 днів, щоб Україна могла організувати президентські вибори. У відповідь Дмитро Пєсков заявив, що російська влада неодноразово висловлювалася проти тимчасового перемир’я та виступає нібито за довгострокове врегулювання.

Речник Кремля пояснив, що таку позицію раніше озвучували як російський диктатор Володимир Путін, так і російські посадовці інших рівнів.

"Як Путін, так і посадовці на інших рівнях неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе, щоб досягти цього", — заявив Пєсков.

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Водночас речник Кремля зазначив, що контакти щодо "енергетичного перемир’я" продовжуються.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також висловився щодо пропозиції про припинення вогню. Він заявив, що "Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою".

РФ готова не завдавати ударів по Україні лише в день виборів

Речник Кремля Пєсков дав ширший коментар щодо пропозиції Володимира Зеленського про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні. За його словами, Володимир Путін може віддати наказ не завдавати ударів у день голосування, однак Москва не погоджується на припинення вогню на два місяці.

"Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо в Києві зберуться провести їх.

Однак 60 діб, які потребує Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися з силами, залікувати рани та продовжити війну", — заявив Пєсков.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив про готовність обговорити проведення виборів в Україні за умови повного припинення вогню. Він пояснив, що через постійні російські атаки неможливо гарантувати безпеку виборчого процесу. Водночас президент наголосив, що навіть перемир’я не скасовує законодавчих обмежень щодо проведення виборів.

Новини.LIVE також писали, що запропоноване Дональдом Трампом енергетичне перемир’я між Україною та Росією передбачає лише припинення ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), а не по енергетичній інфраструктурі загалом. За даними Axios, наступним етапом можуть стати домовленості про припинення атак на електростанції та енергомережі. Водночас за інформацією джерел видання, США можуть обмежити військову підтримку України, якщо вона продовжить атакувати російські НПЗ.