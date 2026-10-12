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Главная Новости дня Россия отвергла идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине

Россия отвергла идею о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине

Ua ru
12 октября 2026 14:11
Россия отклонила предложение Зеленского о 60-дневном перемирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Кремль отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии для проведения выборов. В Москве заявили, что стремятся к долгосрочному миру, а не к временному прекращению огня. В то же время российская сторона выразила готовность не наносить удары по Украине в день голосования.

О позиции Кремля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник, 12 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Кремль отклонил предложение о 60-дневном перемирии

Владимир Зеленский предложил ввести полное прекращение огня на 60 дней, чтобы Украина могла организовать президентские выборы. В ответ Дмитрий Песков заявил, что российские власти неоднократно высказывались против временного перемирия и выступают якобы за долгосрочное урегулирование.

Пресс-секретарь Кремля пояснил, что такую позицию ранее озвучивали как российский диктатор Владимир Путин, так и российские чиновники других уровней.

"Как Путин, так и чиновники других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим прекращения огня. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное, чтобы этого добиться", — заявил Песков.

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В то же время пресс-секретарь Кремля отметил, что контакты по поводу "энергетического перемирия" продолжаются.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался по поводу предложения о прекращении огня. Он заявил, что "Зеленский не заслужил передышки на поле боя".

Россия готова воздержаться от нанесения ударов по Украине только в день выборов

Пресс-секретарь Кремля Песков дал более подробный комментарий по поводу предложения Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии для проведения выборов в Украине. По его словам, Владимир Путин может отдать приказ не наносить удары в день голосования, однако Москва не соглашается на прекращение огня на два месяца.

"Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве соберутся их провести.

Однако 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", — заявил Песков.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить проведение выборов в Украине при условии полного прекращения огня. Он пояснил, что из-за постоянных российских атак невозможно гарантировать безопасность избирательного процесса. В то же время президент подчеркнул, что даже перемирие не отменяет законодательных ограничений на проведение выборов.

Новини.LIVE также писали, что предложенное Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией предусматривает лишь прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), а не по энергетической инфраструктуре в целом. По данным Axios, следующим этапом могут стать договоренности о прекращении атак на электростанции и энергосети. В то же время, по информации источников издания, США могут ограничить военную поддержку Украины, если она продолжит атаковать российские НПЗ.

Владимир Зеленский выборы Дмитрий Песков перемирие Россия прекращение огня энергетическое перемирие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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