Зеленский ответил Трампу по поводу выборов в Украине и назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению выборов и ответил на призывы президента США Дональда Трампа сменить руководство Украины. При этом он пояснил, что организация голосования в условиях полномасштабной войны зависит от ситуации с безопасностью.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News, передает Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил, сколько времени требуется для проведения выборов

По словам главы государства, на подготовку выборов требуется не менее 60 дней, чтобы обеспечить безопасность избирательной инфраструктуры. Зеленский пояснил, что Россия атакует Украину каждый час, применяя тысячи ударных беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты.

Из-за обстрелов люди вынуждены регулярно спускаться в укрытия. Поэтому, подчеркнул президент, в первую очередь нужно позаботиться о безопасности избирателей, а уже потом решать вопросы организации голосования.

"Если они хотят остановить эту войну, они должны перейти к прекращению огня", — сказал Зеленский.

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Зеленский ответил на призывы Трампа относительно выборов

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, глава украинского государства подчеркнул, что решение о смене руководителя страны должны принимать сами граждане. Он призвал другие государства уважать волеизъявление украинцев так же, как они уважают право граждан выбирать власть в своих странах.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избрания в Украине нового президента. Он также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот якобы неоднократно имел возможность завершить войну, но не воспользовался ею.

Новини.LIVE также писали, что в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Для этого, по его словам, необходимо согласие президента России Владимира Путина на перемирие.

Однако Кремль отклонил предложение о временном прекращении огня, заявив, что Россия стремится к долгосрочному миру. В то же время в Москве сообщили о готовности воздержаться от ударов по Украине только в день голосования.