Зеленський сказав, як бачить гарантії безпеки США для України

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на прямі гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки. Водночас він наголосив, що для цього потрібні чіткіші умови, де буде чітко вказано, що у разі нового нападу диктатора РФ Володимира Путіна, США атакують Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю глави держави для видання NPR.

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Якими мають бути гарантії безпеки США для України

Під час інтерв'ю Зеленський наголосив, що документ щодо гарантій безпеки має прямо визначати, як саме США реагуватимуть на новий напад Росії.

"Якщо Путін нападе на Україну, Трамп атакує Путіна. Ось і все. Якщо в мене на папері буде написано саме це — це і є гарантія безпеки", — пояснив президент, додавши, що Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів.

Також в цьому інтерв'ю глава держави відкинув звинувачення президента США Дональда Трампа щодо зростання цін на дизель через удари України по російським НПЗ.

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Зеленський наголосив, що знає справжні причини зростання цін і впевнений у своїй позиції. За його словами, вартість дизелю та інших енергоносіїв зросла через дії Росії.

"Коли я знаю правду, я сильний, тому що знаю правду. І я впевнений у собі, адже більшість людей у світі розуміють, чому зросли ціни на енергоносії, зокрема на дизель, — через росіян", — резюмував український лідер.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський розкритикував дії адміністрації Трампа, зокрема тиск на Київ та послаблення санкцій проти Росії. Він наголосив, що Вашингтон не повинен ухвалювати рішення, які говорять про підтримку позиції Москви.

Також ми писали, що за словами Зеленського, він не збирається йти у відставку, оскільки вважає продовження роботи на посаді президента своїм обов'язком під час війни з Росією. Водночас він висловився проти виборів за нинішніх умов, коли мільйони громадян за кордоном, і ще багато українців воюють.