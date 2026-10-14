Зеленский рассказал, как он видит гарантии безопасности, предоставляемые США Украине

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на прямые гарантии безопасности со стороны Соединённых Штатов Америки. В то же время он подчеркнул, что для этого нужны более четкие условия, в которых будет ясно указано, что в случае нового нападения диктатора РФ Владимира Путина США нанесут удар по России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства изданию NPR.

Реклама

Какими должны быть гарантии безопасности США для Украины

Во время интервью Зеленский подчеркнул, что документ о гарантиях безопасности должен прямо определять, как именно США будут реагировать на новое нападение России.

"Если Путин нападет на Украину, Трамп нанесет удар по Путину. Вот и все. Если у меня на бумаге будет написано именно это — это и есть гарантия безопасности", — пояснил президент, добавив, что Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов.

Также в этом интервью глава государства отверг обвинения президента США Дональда Трампа в отношении роста цен на дизельное топливо из-за ударов Украины по российским НПЗ.

Читайте также:

Зеленский подчеркнул, что знает истинные причины роста цен и уверен в своей позиции. По его словам, стоимость дизельного топлива и других энергоносителей выросла из-за действий России.

"Когда я знаю правду, я силен, потому что знаю правду. И я уверен в себе, ведь большинство людей в мире понимают, почему выросли цены на энергоносители, в частности на дизельное топливо, — из-за россиян", — резюмировал украинский лидер.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский раскритиковал действия администрации Трампа, в частности давление на Киев и ослабление санкций против России. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен принимать решения, которые свидетельствуют о поддержке позиции Москвы.

Также мы писали, что по словам Зеленского, он не собирается уходить в отставку, поскольку считает продолжение работы на посту президента своим долгом во время войны с Россией. В то же время он высказался против проведения выборов в нынешних условиях, когда миллионы граждан находятся за границей, а многие украинцы продолжают воевать.