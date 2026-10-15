Зеленський закликав до сильних рішень для завершення війни

Президент Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Володимир Зеленський 15 жовтня заявив, що Росія навмисно посилила атаки на Україну після послаблення санкцій та появи спроб тиску на Київ. За його словами, російські війська використали цю ситуацію для ескалації ударів по українських містах і громадах.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Президент закликав партнерів посилити підтримку України

Зеленський зазначив, що від початку попередньої доби до 09:00 наступного ранку Росія застосувала понад 850 ударних безпілотників типу "шахед". За його словами, атака тривала протягом дня та ночі, а українське небо не мало жодної години без хвиль дронів.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Частину безпілотників українським захисникам вдалося збити, однак були й десятки влучань. Президент назвав атаку однією з найбільших проти Кіровоградської області. Також ураження зафіксували в Києві та Київській області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині.

За словами глави держави, у Кропивницькому загинули троє людей, ще троє — на Дніпровщині. На місцях російських ударів продовжують працювати екстрені служби, рятувальники та ремонтні бригади, які допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки обстрілів.

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"Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить", — заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності сильних рішень для завершення війни та стабільної підтримки України, насамперед у захисті повітряного простору. Він також закликав партнерів до чесної позиції щодо війни та підтримки України в захисті життя й досягненні безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна поновить атаки на російські нафтопереробні заводи після триденної перерви, на яку Київ погодився на прохання США. За словами президента, попри тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, Росія продовжила обстріли української енергосистеми та вбивства цивільних.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів про запуск п’яти російських балістичних ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі Києва. Президент наголосив, що завчасне отримання розвідувальних даних про такі пуски є критично важливим для захисту людей, а під час російської атаки на Україну застосували понад 100 засобів ураження.