Зеленский призвал к принятию решительных мер для прекращения войны

Президент Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Владимир Зеленский 15 октября заявил, что Россия намеренно усилила атаки на Украину после ослабления санкций и появления попыток оказать давление на Киев. По его словам, российские войска воспользовались этой ситуацией для эскалации ударов по украинским городам и населённым пунктам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Президент призвал партнеров усилить поддержку Украины

Зеленский отметил, что с начала предыдущих суток до 09:00 следующего утра Россия применила более 850 ударных беспилотников типа «шахед». По его словам, атака продолжалась в течение дня и ночи, а над украинским небом не было ни одного часа без волн дронов.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Часть беспилотников украинским защитникам удалось сбить, однако были и десятки попаданий. Президент назвал эту атаку одной из крупнейших против Кировоградской области. Также поражения зафиксировали в Киеве и Киевской области, в Днепровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

По словам главы государства, в Кропивницком погибли три человека, ещё трое — в Днепровской области. На местах российских ударов продолжают работать экстренные службы, спасатели и ремонтные бригады, которые помогают пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов.

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"Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину. Россия использует каждый такой момент и должна отвечать за то, что она делает", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость решительных мер для завершения войны и стабильной поддержки Украины, прежде всего в защите воздушного пространства. Он также призвал партнеров занять честную позицию в отношении войны и поддержать Украину в защите жизни и обеспечении безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после трёхдневного перерыва, на который Киев согласился по просьбе США. По словам президента, несмотря на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре РФ, Россия продолжила обстрелы украинской энергосистемы и убийства мирных жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила предупреждения от международных партнеров о запуске пяти российских баллистических ракет, которые поразили гражданскую инфраструктуру Киева. Президент подчеркнул, что заблаговременное получение разведывательных данных о таких пусках имеет критически важное значение для защиты людей, а во время российской атаки на Украину было применено более 100 средств поражения.