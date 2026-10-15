Зеленский: Украина вновь нанесет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Президент Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трёхдневной паузы, на которую она согласилась по просьбе Соединённых Штатов. Киев временно приостановил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, однако Россия продолжила обстреливать украинскую энергосистему и убивать мирных жителей.

Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Украина возобновляет удары по российским НПЗ после паузы

"Запрет снят. С нас хватит", — заявил президент.

Президент также рассказал о проблемах, возникших во время этой паузы. По его словам, Украина не получала от США предупреждений о запусках баллистических ракет, а ограничения работы Starlink затруднили операции украинских военных на фронте и атаки на российские военные объекты.

По утверждению президента, американские представители угрожали украинским военным прекратить передачу разведывательных данных, если Киев не остановит удары по российской энергетике.

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Впоследствии ситуацию объяснили техническим сбоем. В то же время Зеленский отверг предположение, что проблемы с работой Starlink были случайными неисправностями. Ранее президент США Дональд Трамп отрицал прекращение обмена разведывательной информацией с Украиной.

В интервью FT Зеленского спросили, согласится ли Украина вновь приостановить удары по российской энергетике, даже если Россия продолжит атаковать украинские объекты. Президент ответил, что Киев мог бы рассмотреть такой шаг в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. Он назвал это условие минимальным требованием Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о массированной российской атаке на энергетическую и критическую инфраструктуру страны. В результате ударов были повреждены 26 объектов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазового комплекса, по меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества, также есть погибшие и раненые.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Соединённые Штаты угрожали прекратить передачу Украине разведывательных данных в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В настоящее время обмен информацией продолжается, однако, по данным The Washington Post, угроза его прекращения сохраняется.