Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня WP: если Украина атакует НПЗ в России, США прекратят обмен разведданными

WP: если Украина атакует НПЗ в России, США прекратят обмен разведданными

Ua ru
15 октября 2026 01:20
США угрожали Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по НПЗ России
Пожары в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Соединенные Штаты Америки угрожали Украине прекратить обмен разведывательной информацией, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. На данный момент обмен данными продолжается, однако угроза все равно остается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

Реклама

Что известно об угрозе США для Украины прекратить обмен разведывательными данными

По словам источника, знакомого с ситуацией, угроза от США прозвучала в понедельник 12 октября. В частности, представители американкой разведки предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что в случае новых ударов по российским энергетическим объектам США немедленно прекратят весь обмен разведывательной информацией.

"Предупреждения были настолько распространены, что звонили всем, у кого фамилия звучала по-украински", — сказал источник.

Он добавил, что связь с американской разведкой не прервана, однако угроза прекращения обмена разведданными сохраняется.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что США предупредили украинских военных о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по НПЗ в России. При этом он уточнил, что на данный момент американская сторона не приостанавливала процесс передачи разведданных.

Также мы писали, что Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Итогу Маску с призывом отменить ограничения работы спутниковой связи Starlink для украинских дронов. Он подчеркнул, что введенные без предупреждения ограничения могут привести к значительным человеческим потерям.

США НПЗ обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации