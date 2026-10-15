США угрожали Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по НПЗ России

Пожары в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Соединенные Штаты Америки угрожали Украине прекратить обмен разведывательной информацией, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. На данный момент обмен данными продолжается, однако угроза все равно остается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно об угрозе США для Украины прекратить обмен разведывательными данными

По словам источника, знакомого с ситуацией, угроза от США прозвучала в понедельник 12 октября. В частности, представители американкой разведки предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что в случае новых ударов по российским энергетическим объектам США немедленно прекратят весь обмен разведывательной информацией.

"Предупреждения были настолько распространены, что звонили всем, у кого фамилия звучала по-украински", — сказал источник.

Он добавил, что связь с американской разведкой не прервана, однако угроза прекращения обмена разведданными сохраняется.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что США предупредили украинских военных о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по НПЗ в России. При этом он уточнил, что на данный момент американская сторона не приостанавливала процесс передачи разведданных.

Также мы писали, что Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Итогу Маску с призывом отменить ограничения работы спутниковой связи Starlink для украинских дронов. Он подчеркнул, что введенные без предупреждения ограничения могут привести к значительным человеческим потерям.