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Головна Новини дня WP: якщо Україна атакує НПЗ у Росії, США припинять обмін розвідданими

WP: якщо Україна атакує НПЗ у Росії, США припинять обмін розвідданими

Ua ru
15 жовтня 2026 01:20
США погрожували Україні припинити обмін розвідданими через удари по нафтопереробних заводах Росії
Пожежі в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

Сполучені Штати Америки погрожували Україні припинити обмін розвідувальною інформацією, якщо Київ продовжить наносити удари по російських нафтопереробних заводах. Наразі обмін даними триває, проте погроза все одно залишається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про погрозу США щодо припинення обміну розвідувальними даними з Україною

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, погроза від США пролунала в понеділок, 12 жовтня. Зокрема, представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що в разі нових ударів по російських енергетичних об’єктах США негайно припинять весь обмін розвідувальною інформацією.

"Попередження були настільки поширені, що дзвонили всім, у кого прізвище звучало по-українськи", — сказав джерело.

Він додав, що зв’язок з американською розвідкою не перервано, проте загроза припинення обміну розвідданими зберігається.

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Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський публічно підтвердив, що США попередили українських військових про можливе припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ у Росії. При цьому він уточнив, що на даний момент американська сторона не призупиняла процес передачі розвідданих.

Також ми писали, що Володимир Зеленський звернувся до американського мільярдера Ітона Маска із закликом скасувати обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink для українських дронів. Він наголосив, що введені без попередження обмеження можуть призвести до значних людських втрат.

США НПЗ обстріли війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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