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Головна Новини дня Зеленський: Україна відновить атаки на НПЗ Росії після триденної паузи

Зеленський: Україна відновить атаки на НПЗ Росії після триденної паузи

Ua ru
15 жовтня 2026 08:42
Зеленський: Україна знову битиме по російських нафтопереробних заводах
Президент Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, на яку погодилася на прохання Сполучених Штатів. Київ тимчасово призупинив атаки на російську енергетичну інфраструктуру, однак Росія продовжила обстрілювати українську енергосистему та вбивати цивільних. 

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Україна відновлює удари по російських НПЗ після паузи

"Заборона знята. З нас досить", - заявив президент.

Президент також розповів про проблеми, які виникли під час цієї паузи. За його словами, Україна не отримувала від США попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження роботи Starlink ускладнили операції українських військових на фронті та атаки на російські військові об’єкти.

За твердженням президента, американські представники погрожували українським військовим припинити передавання розвідувальних даних, якщо Київ не зупинить удари по російській енергетиці.

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Згодом ситуацію пояснили технічним збоєм. Водночас Зеленський відкинув припущення, що проблеми з роботою Starlink були випадковими несправностями. Раніше президент США Дональд Трамп заперечував припинення обміну розвідувальною інформацією з Україною.

В інтерв’ю FT Зеленського запитали, чи погодиться Україна знову призупинити удари по російській енергетиці, навіть якщо Росія продовжить атакувати українські об’єкти. Президент відповів, що Київ міг би розглянути такий крок в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. Він назвав цю умову мінімальною вимогою України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про масовану російську атаку на енергетичну та критичну інфраструктуру країни. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазового комплексу, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики, також є загиблі та поранені.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Сполучені Штати погрожували припинити передавання Україні розвідувальних даних у разі продовження ударів по російських нафтопереробних заводах. Наразі обмін інформацією триває, однак, за даними The Washington Post, загроза його припинення залишається.

Володимир Зеленський США розвідка НПЗ війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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