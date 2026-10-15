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Главная Новости дня Как Трамп может с ним дружить: Зеленский о дизельном соглашении

Как Трамп может с ним дружить: Зеленский о дизельном соглашении

Ua ru
15 октября 2026 15:00
Как Трамп может с ним дружить: Зеленский о дизельном соглашении США с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренности США с Россией по поводу дизельного топлива и подчеркнул, что они не должны ограничивать право Украины на самооборону. В случае продолжения российских атак Украина будет отвечать ударами, а от партнеров ожидает конкретной помощи для защиты.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление украинского лидера журналистам.

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Зеленский раскритиковал дизельное соглашение США с Россией

Владимир Зеленский заявил журналистам, что считает договоренности Вашингтона с Москвой по поводу дизельного топлива ошибочным решением. По его словам, подобные соглашения не должны влиять на способность Украины защищаться от российской агрессии.

"Если он нас атакует, мы ответим. Это наше правило. Не втягивайте нас в какие-то дизельные соглашения", — заявил Зеленский.

Глава государства также подверг сомнению подход американского президента Дональда Трампа к отношениям с российским руководством, выразив непонимание того, как Трамп может поддерживать такие контакты.

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"Как Трамп может с ним дружить?", — сказал он.

Зеленский требует от США ракет для Patriot

По мнению украинского президента, если американская сторона просит Киев воздерживаться от атак на российские НПЗ, пока Россия продолжает наносить удары по Украине, то Вашингтон должен обеспечить украинскую армию средствами для эффективной защиты. В частности, речь идет о поставках ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Он назвал такую помощь минимальным требованием.

Зеленский упомянул об ограничениях Starlink

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию с доступом к спутниковой связи Starlink. По его словам, вместо ожидаемой помощи для защиты Украина столкнулась с ограничениями в работе системы.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что и в дальнейшем будет разъяснять украинскую позицию международным партнерам и отстаивать интересы государства.

Новини.LIVE писали, что украинский лидер также подчеркнул — после ослабления санкций и усиления давления на Киев Россия целенаправленно активизировала атаки на Украину. Российские войска намеренно воспользовались этим, чтобы усилить удары по украинским городам и населенным пунктам.

Мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул: несмотря на стремление Кремля установить полный контроль над Украиной, страна продолжает успешно противостоять российской агрессии. Своей главной задачей на посту глава государства назвал завершение войны и достижение мира.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Россия дизель
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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