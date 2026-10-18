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Головна Новини дня Зеленський: Україна не встоїть, якщо США стануть на бік РФ

Зеленський: Україна не встоїть, якщо США стануть на бік РФ

Ua ru
18 жовтня 2026 17:52
Зеленський попередив про наслідки підтримки РФ з боку США facebook.com/zelenskyy.official
Президент України Володимир Зеленський: Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американська підтримка має важливе значення для України. Він попередив, що без неї країні буде надзвичайно складно продовжувати боротьбу. Також глава держави повідомив, що Україна протягом трьох днів не отримувала розвідданих США про пуски російських балістичних ракет.

Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі NBC News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про позицію США щодо Росії

Володимир Зеленський наголосив, що Україна сподівається на підтримку Президента США Дональда Трампа або принаймні на збереження нейтральної позиції Штатів.

Водночас український лідер застеріг від ситуації, за якої Вашингтон відкрито стане на бік Москви, адже це суттєво ускладнить боротьбу України.

Коментуючи можливу підтримку російського президента Володимира Путіна з боку США, Зеленський наголосив на трагічності такого сценарію та назвав його історичною помилкою.

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"Якщо Сполучені Штати підтримають Путіна — це трагедія, історична помилка і велика трагедія", — сказав Зеленський.

Окремо лідер звернув увагу на значення американської розвідінформації для попередження про російські балістичні ракети. За словами Зеленського, лише США мають розвіддані, які дають змогу завчасно попереджати про їхні пуски.

Водночас глава держави заявив, що Україна не отримувала такої інформації протягом трьох днів.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп позитивно оцінив рішення щодо скасування санкцій проти Росії, заявивши, що воно може бути корисним для всього світу. Водночас президент США не став розкривати подробиць цього кроку. Також він назвав війну з Іраном успішною та заявив про зміцнення позицій Сполучених Штатів.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти Росії триватиме, а дизельна угода стала першим кроком до цього. На його думку, такі рішення не зупиняють Путіна, а створюють у нього відчуття підтримки. Водночас президент України сподівається, що Дональд Трамп докладе зусиль, щоб припинити російські вбивства, удари по українській енергетиці та війну.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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