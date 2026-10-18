Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє рішення щодо зняття санкцій проти Росії. Проте він не став розкривати всіх деталей. Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що адміністрація планує використати до 60 днів, аби оцінити можливий вплив обмежень на економіку США та інших країн.

Про це повідомив Трамп, якого цитують журналісти його преспулу в соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Відповідь Трампа на запитання журналістів. Скриншот: x.com/WHPressPool

Що Трамп сказав про санкції проти РФ

Він назвав це рішення дуже хорошим і заявив, що воно має позитивне значення не лише для США.

"Багато хто з вас ще не знає, у чому полягає моє рішення, але ми в цьому розберемося, і ви теж дізнаєтеся. Це дуже хороше рішення, і воно буде корисним для країни, а, на мою думку, і для всього світу, адже ми справді перебуваємо на світовій арені", — сказав американський президент.

Також Трамп згадав війну з Іраном, яку назвав успішною, та заявив про зміцнення позицій Сполучених Штатів.

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"Війна з Іраном іде дуже добре. Ми бачимо багато дуже хороших речей", — зазначив він.

Що Рубіо пояснив щодо санкцій проти Росії

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що передбачені законом обмеження стосуються не лише Росії. Вони також передбачають мита для інших країн, які купують російські енергоносії. Зокрема, він згадав Індію.

"Думаю, президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, що запровадження санкцій і мит означатиме для світової економіки й навіть для економіки США", — сказав Рубіо.

Він додав, що можливість відтермінування передбачили ще під час ухвалення закону, оскільки його наслідки потрібно оцінити з урахуванням ситуації у світі.

"Дизель, який Путін збирався продати, у будь-якому разі потрапив би на світовий ринок. Різниця лише в тому, яку його кількість отримали б Сполучені Штати", — заявив держсекретар.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає призупинення застосування частини мит, визначених так званим "законом Грема". Ідеться про тарифні заходи, пов’язані з російськими енергоносіями та їхнім постачанням до інших країн.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти Росії може продовжитися. Він назвав домовленості щодо дизельного пального першим кроком і заявив, що такі рішення не зупинять Володимира Путіна. Водночас український лідер висловив сподівання, що Дональд Трамп докладе зусиль, аби припинити російські вбивства, удари по українській енергетиці та війну.