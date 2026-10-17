Трамп призупинив мита проти Росії за законом Грема: що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає призупинення застосування частини мит проти Росії, визначених так званим "законом Грема". Ідеться про масштабні тарифні заходи, пов’язані з експортом російських енергоносіїв.

Документ оприлюднили на сайті Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Чому США відмовилися від застосування мит

В указі американський лідер пояснив своє рішення:

"Я скасовую застосування будь-яких мит, передбачених статтями 112 та 113 "закону Грема" або цим указом. Я подав до Конгресу підтвердження того, що така відмова відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Як пише Bloomberg, закон, який Трамп підписав минулого місяця, передбачав можливість запровадження мит проти країн, що купують російську нафту, а також додаткові обмеження щодо російських компаній.

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За даними видання, рішення про призупинення мит пов’язане з прагненням американської адміністрації знизити вартість дизельного палива у США напередодні проміжних виборів, запланованих на 3 листопада. Трамп також розглядав можливість співпраці з Путіним для виведення додаткових обсягів російського дизельного палива на світовий ринок.

Водночас указ не означає остаточного скасування всіх передбачених законом заходів. Документ формально встановлює мита, але призупиняє їх застосування, тому американський президент зберігає можливість повернути їх у дію в майбутньому.

Закон, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, передбачав, зокрема, 100-відсоткові мита на товари з п’яти найбільших країн-покупців російської нафти. Також він містив положення про санкції проти російських юридичних осіб і 500-відсоткові мита на імпорт російських енергоносіїв до США.

Відмова від застосування цих заходів може викликати критику з боку частини американських законодавців, зокрема республіканців, які виступали за посилення економічного тиску на Росію. Крім того, рішення дозволяє адміністрації Трампа уникнути можливого загострення відносин із великими покупцями російських енергоресурсів, серед яких Китай, Індія та Туреччина.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше 12 американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій звернулися до Дональда Трампа із закликом припинити продаж російського дизельного палива на світових ринках і розірвати домовленості з Володимиром Путіним. Законодавці вимагають скасувати Генеральну ліцензію №135 та запровадити передбачені законом обмеження проти Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту. Такий крок у Вашингтоні обговорюють для збільшення постачання сирої нафти й нафтопродуктів із Перської затоки та зниження високої вартості морських перевезень.