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Главная Новости дня Трамп отказался от пошлин против России, предусмотренных законом Грэмма

Трамп отказался от пошлин против России, предусмотренных законом Грэмма

Ua ru
17 октября 2026 07:30
Трамп приостановил введение пошлин против России в соответствии с законом Грэма: что известно
Президент США Дональд Трамп. Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку действия части пошлин в отношении России, установленных так называемым «законом Грема». Речь идет о масштабных тарифных мерах, связанных с экспортом российских энергоносителей.

Документ был опубликован на сайте Белого дома, сообщает Новини.LIVE.

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Почему США отказались от введения пошлин

В указе американский лидер объяснил своё решение:

"Я отменяю применение любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 «закона Грема» или настоящим указом. Я представил в Конгресс подтверждение того, что такой отказ соответствует национальным интересам Соединенных Штатов".

Как пишет Bloomberg, закон, который Трамп подписал в прошлом месяце, предусматривал возможность введения пошлин против стран, закупающих российскую нефть, а также дополнительные ограничения в отношении российских компаний.

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По данным издания, решение о приостановке пошлин связано со стремлением американской администрации снизить стоимость дизельного топлива в США накануне промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. Трамп также рассматривал возможность сотрудничества с Путиным для вывода дополнительных объемов российского дизельного топлива на мировой рынок.

В то же время указ не означает окончательной отмены всех предусмотренных законом мер. Документ формально устанавливает пошлины, но приостанавливает их применение, поэтому американский президент сохраняет возможность вновь ввести их в действие в будущем.

Закон, инициированный сенатором Линдси Грэмом, предусматривал, в частности, 100-процентные пошлины на товары из пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти. Также он содержал положения о санкциях против российских юридических лиц и 500-процентные пошлины на импорт российских энергоносителей в США.

Отказ от применения этих мер может вызвать критику со стороны части американских законодателей, в частности республиканцев, которые выступали за усиление экономического давления на Россию. Кроме того, решение позволяет администрации Трампа избежать возможного обострения отношений с крупными покупателями российских энергоресурсов, среди которых Китай, Индия и Турция.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее 12 американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратились к Дональду Трампу с призывом прекратить продажу российского дизельного топлива на мировых рынках и расторгнуть соглашения с Владимиром Путиным. Законодатели требуют отменить Генеральную лицензию №135 и ввести предусмотренные законом ограничения в отношении России.

Как сообщали Новини.LIVE, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против суден так называемого теневого флота. Такой шаг в Вашингтоне обсуждают с целью увеличения поставок сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снижения высокой стоимости морских перевозок.

США санкции Дональд Трамп война в Украине Линдси Грэм
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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