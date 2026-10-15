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США рассматривают ослабление санкций против суден теневого флота

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15 октября 2026 09:20
США намерены разрешить перевозку нефти суднами, на которые не наложены санкции
Президент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении судов так называемого «теневого флота». Вашингтон обсуждает этот вариант, чтобы увеличить поставки сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снизить высокие тарифы на морские перевозки.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает Новини.LIVE.

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США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении нефтяных танкеров

По данным издания, переговоры касаются возможного разрешения на перевозку нефти, не подпадающей под санкции США, судами, в отношении которых ранее были введены ограничения. Речь идет о танкерах, которые использовались для транспортировки нефти и нефтепродуктов, в частности из России, Ирана и Венесуэлы.

В то же время такое разрешение не будет означать автоматической отмены ограничений на российскую или иранскую нефть. По словам собеседника Reuters, компаниям, которые захотят использовать санкционированные суда, нужно будет подать соответствующую заявку в Министерство финансов США.

Одной из причин обсуждения стали рекордно высокие ставки на морские перевозки нефти. По данным Reuters, войны в Иране и Украине способствовали росту затрат и затруднили поставки сырья. Из-за высокой стоимости американская нефть стала менее доступной для азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, которые начали искать альтернативные источники поставок.

Значительная часть санкционированных танкеров является старой и находится в ненадлежащем техническом состоянии, поэтому их возвращение к перевозкам не обеспечит быстрого увеличения мощностей флота. В то же время ослабление ограничений может позволить привлечь дополнительные суда для отдельных маршрутов на Ближнем Востоке, в частности через Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом.

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США Иран Дональд Трамп танкер Теневой флот РФ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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