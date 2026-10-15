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США розглядають послаблення санкцій проти суден тіньового флоту

Ua ru
15 жовтня 2026 09:20
США хочуть дозволити перевезення нафти санкціонованими суднами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден так званого "тіньового флоту". Вашингтон обговорює цей варіант, щоб збільшити постачання сирої нафти та нафтопродуктів із Перської затоки й знизити високі тарифи на морські перевезення.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на американського чиновника, передає Новини.LIVE.

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США розглядають послаблення санкцій для нафтових танкерів

За даними видання, переговори стосуються можливого дозволу на перевезення нафти, яка не перебуває під санкціями США, суднами, проти яких раніше запровадили обмеження. Йдеться про танкери, які використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів, зокрема з Росії, Ірану й Венесуели.

Водночас такий дозвіл не означатиме автоматичного скасування обмежень на російську чи іранську нафту. За словами співрозмовника Reuters, компаніям, які захочуть використовувати санкціоновані судна, потрібно буде подати відповідну заявку до Міністерства фінансів США.

Однією з причин обговорення стали рекордно високі ставки на морські перевезення нафти. За даними Reuters, війни в Ірані та Україні сприяли зростанню витрат і ускладнили постачання сировини. Через високу вартість американська нафта стала менш доступною для азійських нафтопереробних підприємств, які почали шукати альтернативні джерела постачання.

Значна частина санкціонованих танкерів є старими та перебуває в неналежному технічному стані, тому їх повернення до перевезень не забезпечить швидкого збільшення потужностей флоту. Водночас послаблення обмежень може дозволити залучити додаткові судна для окремих маршрутів на Близькому Сході, зокрема через Ормузьку протоку, яка розташована між Іраном та Оманом.

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США Іран Дональд Трамп танкер Тіньовий флот РФ
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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