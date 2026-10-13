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Макрон заявив про перехоплення танкера тіньового флоту

Ua ru
13 жовтня 2026 11:21
Тіньовий флот в Індійському океані: Франція перехопила судно DF Peak
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: PHILIPPE LOPEZ/Pool via REUTERS

Військово-морські сили Франції 12 жовтня здійснили перехоплення танкера DF Peak в акваторії Індійського океану. Судно було виявлене на південь від острова Реюньйон. Його підозрюють у транспортуванні нелегального пального під чужим прапором.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Операція Національних ВМС Франції в океані

У межах протидії незаконному обігу нафтопродуктів французькі військові провели спецоперацію в Індійському океані. Зранку 12 жовтня моряки Національних військово-морських сил здійснили висадку на борт судна, яке ідентифікували як "DF Peak". Перехоплення відбулося на більш ніж за 450 морських миль на південь від берегів острова Реюньйон.

Офіційною підставою для дій військових стали обґрунтовані підозри щодо порушення судном правил судноплавства. Танкер звинувачують у незаконному перевезенні пального. Крім того, за наявними даними, для прикриття своєї діяльності транспортний засіб використовував фальшивий прапор.

Президент Франції підкреслив, що військова операція біля Реюньйону відбувалася у суворій відповідності до норм міжнародного морського права. За його словами, держава має намір і надалі активно виявляти та блокувати маршрути нелегальної морської торгівлі на глобальному рівні.

"Франція рішуче налаштована боротися з флотом-привидом, де б він не знаходився у світі", — заявив лідер країни.

Він деталізував обставини інциденту: "Сьогодні вранці, за понад 450 морських миль на південь від Реюньйону, наші Національні ВМС вийшли на борт танкера DF Peak, підозрюваного у плаванні під чужим прапором та причетного до незаконного перевезення палива".

Також глава держави відзначив мету подібних заходів.

"Ця дія, здійснена відповідно до міжнародного морського права, демонструє нашу рішучість підтримувати верховенство права та боротися з будь-якою незаконною торгівлею, де б вона не відбувалася", — йдеться у заяві глави Франції.

Новини.LIVE інформували, що системні удари по танкерах тіньового флоту призвели до зупинки близько 20% морських перевезень російської нафти. З огляду на те, що до сірої логістики було залучено приблизно 200 суден, виведення з ладу п'ятої частини цього ресурсу завдало відчутного та критичного удару по експортних спроможностях РФ.

Паралельно Кулевський нафтопереробний завод у Грузії, яким володіє компанія Black Sea Petroleum LLC, розпочало переробку нафти з Казахстану та готується прийняти першу партію з Лівії. Процес відмови від російської нафти стартував у липні, а повністю нова схема постачання запрацює впродовж серпня–вересня.

Франція ВМС Емманюель Макрон нафта Тіньовий флот РФ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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