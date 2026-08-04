НПЗ у Грузії відмовився від російської нафти на користь сировини з Казахстану

НПЗ "Кулеві" у Грузії. Фото: Вікіпедія

Компанія Black Sea Petroleum LLC, яка володіє Кулевським нафтопереробним заводом у Грузії, розпочала переробку нафти казахстанського походження та готується прийняти першу партію сировини з Лівії. У компанії повідомили, що перехід на нафту неросійського походження розпочався в липні 2026 року. Цілком нова схема поставок має запрацювати в серпні–вересні.

Проєкт реалізується в рамках програми диверсифікації джерел сировини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву Black Sea Petroleum LLC.

"Кулеві" переходить на нові поставки

У компанії повідомили, що на початку липня завод уже приступив до переробки казахстанської нафти, а решту законтрактованих обсягів планується використати протягом серпня. Black Sea Petroleum уклала контракт з міжнародною трейдинговою компанією на постачання лівійської нафти. Перший танкер із цією сировиною очікується в порту Кулеві у другій половині серпня, а угода розрахована до кінця 2027 року з можливістю продовження.

У компанії зазначили, що продовжують співпрацю з Європейською комісією в рамках програми відмови від російської нафти. У Брюсселі раніше заявляли, що перехідний період було передбачено саме для того, щоб підприємство змогло повністю перейти на альтернативні джерела сировини. У Black Sea Petroleum підкреслили, що реалізація програми відбувається відповідно до затвердженого графіку.

Також у компанії повідомили, що план диверсифікації поставок сирої нафти вже реалізується. Black Sea Petroleum має намір продовжити перехід на неросійську сировину, співпрацю з Європейською комісією та іншими компетентними органами.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Пентагон збирається у декілька разів збільшити виробництво ракет для систем THAAD та Patriot.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна вже найближчої осені проведе перший саміт міжнародної Карпатської ініціативи.