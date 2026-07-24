Олексій Кущ пояснив різкі стрибки цін на нафту

Експерт Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Світовий ринок нафти досі переживає період аномальної нестабільності через непередбачуваність військового конфлікту на Близькому Сході. Тому постійні різкі стрибки вартості нафти вгору та вниз безпосередньо залежать від новин про атаки на морські торгові шляхи.

Про це економічний експерт та фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив у етері програми "Світ на зламі".

Чотири сценарії розвитку близькосхідної війни

Економічний аналітик виділив кілька варіантів розвитку ситуації, кожен з яких формує свій закритий ціновий коридор для сировини.

За умов низької інтенсивності боїв барель триматиметься в межах 70 або 80 доларів, а у разі повної стабілізації впаде ще нижче. Водночас, активізація обстрілів без залучення нових сил підніме планку до 90 доларів, тоді як системні удари єменських хуситів по кораблях з нафтою гарантують коридор ціни до ста доларів.

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"Якщо ж там почнуться якісь елементи сухопутних операцій, то тоді може бути 120-150 доларів. А вище 150 — це вже такий прогноз зараз нереалістичний, тому що спрацює ця точка збитковості для багатьох підприємств", — зазначив Олексій Кущ.

Бізнес просто відмовиться від дуже дорогої нафти, що автоматично обвалить глобальний попит.

Причини різких коливань вартості палива

Нинішній хаос на біржах з миттєвим падінням ціни на 10 доларів аналітик пов'язує виключно з панікою серед трейдерів. Біржові інвестори банально не мають розуміння, чи будуть напади на танкери постійними, тому реагують на будь-які чутки.

"Це тому, що не стабілізована інформаційна повістка. Тобто інвестори ще не знають, в якій реальності вони опинилися", — пояснив Олексій Кущ.

Ситуацію ускладнює той факт, що за спиною хуситів стоїть потужний військово-промисловий комплекс Північної Кореї та опосередковано Китай.

Як писали Новини.LIVE раніше, масштабні бойові дії на Близькому Сході вже встигли спровокувати серйозну паливну кризу всередині України. Найбільші вітчизняні мережі заправок Окко, WOG та Socar зафіксували стрімке здорожчання бензину та дизелю.

Також Олексій Кущ заявляв, що Україна щороку втрачає близько 800 тисяч людей. З них 500 тисяч — це міграція, різниця між тими, хто повернувся і тими, хто поїхав. А 250 тисяч українців країна втрачає через перевищення смертності над народжуваністю.