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Головна Новини дня Близько 800 тисяч людей за рік: Кущ про скорочення населення України

Близько 800 тисяч людей за рік: Кущ про скорочення населення України

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 07:40
Україна щороку втрачає до 800 тисяч людей — Кущ назвав причини
Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що щороку Україна втрачає близько 800 тисяч людей. Зокрема, йдеться про міграцію та перевищення смертності над народжуваністю.

Про це Олексій Кущ розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Скорочення населення України

"Ми втрачаємо щороку десь 800 тисяч людей. 500 тисяч — це міграція, різниця між тими, хто повернувся і тими, хто поїхав. І десь 250 тисяч — це через перевищення смертності над народжуваністю. Тобто кожний рік — мінус 800 тисяч", — зазначив Кущ.

Внаслідок цього стагнують бізнес та купівельна спроможність населення. Крім того, інвесторів не цікавлять українські активи через військові ризики.

Як писали Новини.LIVE, Кущ розповідав, що після завершення війни Україні знадобиться комплексна відбудова та відновлення економіки. Міжнародна підтримка може стати лише початковим імпульсом, тоді як ключову роль у подальшому розвитку відіграватиме внутрішнє економічне зростання.

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Раніше Кущ зазначив, що після завершення війни українська економіка може не відразу перейти до зростання. Він пояснив, що зменшення обсягів зовнішньої фінансової підтримки може призвести до тимчасового економічного спаду.

Україна населення Олексій Кущ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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