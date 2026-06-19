Олексій Кущ попередив про економічний спад після завершення війни

Експерт Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що після завершення війни економіка України може не одразу перейти до зростання. За його словами, скорочення зовнішньої фінансової допомоги здатне спричинити тимчасовий спад. Експерт вважає, що перехід від воєнної до мирної економіки може супроводжуватися рецесією.

Про це Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Після війни Україна може зіткнутися з рецесією

Кущ зазначив, що нинішні очікування різкого економічного зростання після завершення війни є надто оптимістичними. За його словами, сьогодні українська економіка значною мірою тримається на масштабній зовнішній допомозі, яка після війни може суттєво скоротитися.

Експерт пояснив, що зовнішнє фінансування зараз переважно підтримує споживчий попит і сектор послуг, компенсуючи наслідки деіндустріалізації та криз у промисловості, енергетиці й інфраструктурі.

Після завершення бойових дій, за його словами, Україна може зіткнутися з перехідним періодом, який супроводжуватиметься економічною рецесією.

Читайте також:

"Після війни ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли зовнішня підтримка суттєво скоротиться… і перехід з економіки війни в економіку мирного часу може призвести до рецесії", — сказав Кущ.

Він додав, що подібні процеси були характерні для багатьох країн після завершення воєнних конфліктів, коли економіка проходила через етап тимчасового спаду перед стабілізацією.

Раніше Кущ в ефірі Новини.LIVE повідомляв, що гривня продовжить дешевшати. Причиною цього є імпорт товарів і послуг, який суттєво перевищує експортні надходження. А без розвитку власного виробництва Україна ризикує ще більше посилити залежність від імпортних товарів.

Також Кущ зазначав, що РФ може змістити свою агресію у бік Придністров'я, Миколаєва та Одеси. На його думку, ці процеси формуються під впливом геополітичних та імперських доктрин, а також історико-культурних і мовних концепцій, зокрема ідеї "Новоросії", які визначають стратегічне мислення Росії.