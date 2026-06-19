Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Економіст Кущ пояснив, чому після війни можливий економічний спад

Економіст Кущ пояснив, чому після війни можливий економічний спад

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 17:34
Олексій Кущ попередив про економічний спад після завершення війни
Експерт Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що після завершення війни економіка України може не одразу перейти до зростання. За його словами, скорочення зовнішньої фінансової допомоги здатне спричинити тимчасовий спад. Експерт вважає, що перехід від воєнної до мирної економіки може супроводжуватися рецесією.

Про це Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Після війни Україна може зіткнутися з рецесією

Кущ зазначив, що нинішні очікування різкого економічного зростання після завершення війни є надто оптимістичними. За його словами, сьогодні українська економіка значною мірою тримається на масштабній зовнішній допомозі, яка після війни може суттєво скоротитися.

Експерт пояснив, що зовнішнє фінансування зараз переважно підтримує споживчий попит і сектор послуг, компенсуючи наслідки деіндустріалізації та криз у промисловості, енергетиці й інфраструктурі.

Після завершення бойових дій, за його словами, Україна може зіткнутися з перехідним періодом, який супроводжуватиметься економічною рецесією.

Читайте також:

"Після війни ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли зовнішня підтримка суттєво скоротиться… і перехід з економіки війни в економіку мирного часу може призвести до рецесії", — сказав Кущ.

Він додав, що подібні процеси були характерні для багатьох країн після завершення воєнних конфліктів, коли економіка проходила через етап тимчасового спаду перед стабілізацією.

Раніше Кущ в ефірі Новини.LIVE повідомляв, що гривня продовжить дешевшати. Причиною цього є імпорт товарів і послуг, який суттєво перевищує експортні надходження. А без розвитку власного виробництва Україна ризикує ще більше посилити залежність від імпортних товарів.

Також Кущ зазначав, що РФ може змістити свою агресію у бік Придністров'я, Миколаєва та Одеси. На його думку, ці процеси формуються під впливом геополітичних та імперських доктрин, а також історико-культурних і мовних концепцій, зокрема ідеї "Новоросії", які визначають стратегічне мислення Росії.

війна в Україні економіка України Олексій Кущ
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації