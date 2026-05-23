Росія може змістити фокус війни у бік Миколаєва та Одеси, — Кущ

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що на його думку, Росія може змістити свою агресію у південному напрямку України. Зокрема, у разі розширення цілей ворог може посилити тиск у бік Придністров'я, Миколаєва та Одеси.

Він сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

На якому напрямку РФ може посилити тиск на Україну

"Я тут не буду просто сперечатися з президентом, але в мене своя аналітична думка. Я вважаю, що якщо Росія буде розширювати набір цілей війни, вона буде розширювати їх на півдні. Тобто, умовно кажучи, військова агресія буде рухатися в бік Придністров'я, в бік Миколаєва, в бік Одеси", — сказав Кущ.

Він пояснив це історико-філологічними наративами, зокрема концепцією "Новоросії", а також геополітичними та імперськими моделями, які, на його думку, впливають на стратегічне планування Росії.

Також Кущ провів паралелі з історичними імперськими "матрицями", які охоплювали території Північного Причорномор'я та Південного регіону України. Водночас він зазначив, що йдеться про довгострокові сценарії, які не мають негайної реалізації.

"Росія йде покроково так само, як Російська імперія йшла протягом ХVIII-XIX століття. Тобто повторюється майже до якихось дрібниць. Дуже все схоже. Тому, якщо використовувати цей матричний історичний аналіз, навіть метаісторичний, то відповідно до цього матричного історичного аналізу Росія може розширювати агресію в бік західного Причерномор'я. Тому там, на мій погляд, найбільші загрози. Звісно, що це не зараз і не завтра", — резюмував аналітик.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів з території на напрямку Білорусь — Брянська область. Зокрема, ворог хоче піти у наступ на Чернігівсько-Київський напрямок.

Також ми писали, що за даними СЗРУ, Росія готується до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки.