Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія може змістити фокус війни у бік Миколаєва та Одеси, — Кущ

Росія може змістити фокус війни у бік Миколаєва та Одеси, — Кущ

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 02:10
Росія може змістити фокус війни у бік Миколаєва та Одеси, — Кущ
Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що на його думку, Росія може змістити свою агресію у південному напрямку України. Зокрема, у разі розширення цілей ворог може посилити тиск у бік Придністров'я, Миколаєва та Одеси. 

Про це він сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

На якому напрямку РФ може посилити тиск на Україну

"Я тут не буду просто сперечатися з президентом, але в мене своя аналітична думка. Я вважаю, що якщо Росія буде розширювати набір цілей війни, вона буде розширювати їх на півдні. Тобто, умовно кажучи, військова агресія буде рухатися в бік Придністров'я, в бік Миколаєва, в бік Одеси", — сказав Кущ.

Він пояснив це історико-філологічними наративами, зокрема концепцією "Новоросії", а також геополітичними та імперськими моделями, які, на його думку, впливають на стратегічне планування Росії.

Також Кущ провів паралелі з історичними імперськими "матрицями", які охоплювали території Північного Причорномор'я та Південного регіону України. Водночас він зазначив, що йдеться про довгострокові сценарії, які не мають негайної реалізації.

Читайте також:

"Росія йде покроково так само, як Російська імперія йшла протягом ХVIII-XIX століття. Тобто повторюється майже до якихось дрібниць. Дуже все схоже. Тому, якщо використовувати цей матричний історичний аналіз, навіть метаісторичний, то відповідно до цього матричного історичного аналізу Росія може розширювати агресію в бік західного Причерномор'я. Тому там, на мій погляд, найбільші загрози. Звісно, що це не зараз і не завтра", — резюмував аналітик.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів з території на напрямку Білорусь — Брянська область. Зокрема, ворог хоче піти у наступ на Чернігівсько-Київський напрямок.

Також ми писали, що за даними СЗРУ, Росія готується до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки.

війна в Україні Росія Олексій Кущ
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації