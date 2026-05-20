Росія готує масштабну інформаційну атаку проти України: дані розвідки

Росія готує масштабну інформаційну атаку проти України: дані розвідки

Дата публікації: 20 травня 2026 17:27
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Росія готується до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки. Причиною активізації таких дій стали провал весняного наступу РФ та серйозні проблеми в російській економіці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. 

Яку інформаційну атаку готує Росія проти України

СЗРУ отримала доступ до російських документів, в яких йдеться що адміністрація російського диктатора доручила спецслужбам, МЗС та підконтрольним медіа максимально посилити інформаційну кампанію в українському та європейському просторі. Координує цей напрямок управління зі стратегічного партнерства та співробітництва адміністрації Путіна.

Російська сторона визначила три головні напрями інформаційних атак. Перший — дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, яке відповідає за комплектування Сил оборони. У Кремлі вважають це особливо важливим на тлі значних втрат російської армії на фронті.

Другий напрямок — кампанія проти Президента України, його команди та членів родини. Третій — підтримка та розкрутка так званого "медійного скандалу" довкола керівника Офісу президента Андрія Єрмака та колишньої прессекретарки Юлії Мендель

"У Кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану", — йдеться у повідомлення. 

У СЗРУ зазначили, що російська пропаганда планує створювати фейкові документи нібито від імені українських органів влади та поширювати їх для провокування суспільного резонансу. Також передбачено створення так званих "ляльок-символів" дискредитаційної кампанії та спроби залучити до інформаційних атак колишніх українських посадовців, політиків і експертів.

За інформацією розвідки, перші спроби реалізації нового сценарію вже фіксують не лише в Україні, а й за її межами.

Окремі документи свідчать, що для поширення потрібних Кремлю наративів у західному інформаційному просторі планують залучити понад 15 проксі-медіа. Серед них згадуються ресурси L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24.news. При цьому список таких майданчиків ще можуть розширити найближчим часом.

"Росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", — попередили у СРЗУ. 

Як писали Новини.LIVE, росіяни поширювали фейки про нібито розслідування стосовно дружини президента України Олени Зеленської. В НАБУ заявили, що подібні вкиди є частиною системної інформаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію українських інституцій.

Крім того, окупанти розкидають з дронів фейкові гроші і листівки на Сумщині. На них є QR-коди, за якими у поліції радять не переходити.

дезінформація війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
