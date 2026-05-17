Розслідування щодо Олени Зеленської: НАБУ спростувало фейки РФ

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Зеленська/Facebook

У мережі з’явилася нова хвиля дезінформації щодо нібито розслідування стосовно дружини президента України Олени Зеленської. В антикорупційних органах заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Там наголосили, що йдеться про чергову інформаційну атаку з боку Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України у неділю, 17 травня.

Фейки РФ про Олену Зеленську. Зображення: НАБУ/Facebook

НАБУ спростувало російські фейки щодо Олени Зеленської

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно спростували повідомлення, які поширювалися в російських та проросійських медіа про нібито "розслідування" щодо першої леді України Олени Зеленської.

У відомствах підкреслили, що жодних процесуальних дій у цьому напрямку не здійснюється, а поширена інформація є фейковою.

Також у НАБУ та САП заявили, що подібні вкиди є частиною системної інформаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію українських інституцій і підрив довіри до антикорупційних органів.

За їхніми словами, мета таких дій — дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні та ослаблення єдності держави в умовах повномасштабної війни.

У відомствах закликали громадян і медіа критично ставитися до подібної інформації, перевіряти джерела та не поширювати маніпулятивні повідомлення, які використовуються в інформаційній війні проти України.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Сумщині російські війська скидають з дронів пропагандистські листівки та фейкові грошові купюри. На них розміщені QR-коди, за якими правоохоронці закликають не переходити.

Новини.LIVE також повідомляли, що у березні 2026 року в Європі зафіксували нову російську дезінформаційну кампанію, спрямовану проти України. Проросійські ресурси поширюють неправдиві заяви про нібито "енергетичний тероризм" Києва та його вплив на постачання енергоносіїв до ЄС.