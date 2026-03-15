Росіяни розпочали в Європі дезінформаційну кампанію проти України

Росіяни розпочали в Європі дезінформаційну кампанію проти України

Дата публікації: 15 березня 2026 00:49
Росіяни розпочали в Європі дезінформаційну кампанію проти України
Телефон у руках. Фото ілюстративне: freepik.com

В Європі розпочалася дезінформаційна компанія проти України. Ресурси, які перебувають під контролем РФ, звинувачують українців в "енергетичному тероризмі та прагненні заблокувати постачання енергоносіїв до Європи".

Про це в суботу, 14 березня, повідомили в Центрі протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

Що відомо про дезінформаційну кампанію 

Росіяни стверджують, що Україна здійснює енергетичний шантаж, який загрожує європейцям, вимагає від країн ЄС грошей, зброї та військових для підтримки війни.

"Нафтопровід "Дружба" не має технічних дефектів, Україна шантажує Угорщину. Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами "Турецький" та "Блакитний" потоки", — стверджують пропагандисти. 

Усі ці твердження — маніпуляції, які поширюють в інтересах РФ. Кремль прагне, щоб європейські партнери не довіряли Україні, вважали Київ ненадійним союзником, а рівень міжнародної підтримки України послабився. 

"Саме Росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу. Також саме Росія відмовляється завершувати війну й винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи", — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Раніше в мережі поширювали ролики із закликами щодо згоди на мир за будь-якою ціною. Такі відео генерував штучний інтелект. 

Також ми повідомляли, що в Україні з'явилися аферисти, які діють під виглядом представників Нацбанку. Шахраї надсилають громадянам фішингові листи з небезпечними файлами.

дезінформація фейки Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
