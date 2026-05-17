Расследование в отношении Елены Зеленской: НАБУ опровергло фейки РФ

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Зеленская/Facebook

В сети появилась новая волна дезинформации относительно якобы расследования в отношении жены президента Украины Елены Зеленской. В антикоррупционных органах заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Там отметили, что речь идет об очередной информационной атаке со стороны России.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины в воскресенье, 17 мая.

Фейки РФ о Елене Зеленской. Изображение: НАБУ/Facebook

НАБУ опровергло российские фейки относительно Елены Зеленской

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура официально опровергли сообщения, которые распространялись в российских и пророссийских медиа о якобы "расследовании" в отношении первой леди Украины Елены Зеленской.

В ведомствах подчеркнули, что никаких процессуальных действий в этом направлении не осуществляется, а распространенная информация является фейковой.

Также в НАБУ и САП заявили, что подобные вбросы являются частью системной информационной кампании России, направленной на дискредитацию украинских институтов и подрыв доверия к антикоррупционным органам.

По их словам, цель таких действий — дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине и ослабление единства государства в условиях полномасштабной войны.

В ведомствах призвали граждан и медиа критически относиться к подобной информации, проверять источники и не распространять манипулятивные сообщения, которые используются в информационной войне против Украины.

Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

