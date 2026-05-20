Главная Новости дня РФ готовит масштабную информационную атаку против Украины: данные разведки

Дата публикации 20 мая 2026 17:27
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия готовится к дестабилизации ситуации в Украине и подрыву ее внешней поддержки. Причиной активизации таких действий стали провал весеннего наступления РФ и серьезные проблемы в российской экономике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Какую информационную атаку готовит Россия против Украины

СВРУ получила доступ к российским документам, в которых говорится, что администрация российского диктатора поручила спецслужбам, МИД и подконтрольным медиа максимально усилить информационную кампанию в украинском и европейском пространстве. Координирует это направление управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству администрации Путина.

Российская сторона определила три главных направления информационных атак. Первое — дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, которое отвечает за комплектование Сил обороны. В Кремле считают это особенно важным на фоне значительных потерь российской армии на фронте.

Второе направление — кампания против Президента Украины, его команды и членов семьи. Третье — поддержка и раскрутка так называемого "медийного скандала" вокруг руководителя Офиса президента Андрея Ермака и бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель

"В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана", — говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что российская пропаганда планирует создавать фейковые документы якобы от имени украинских органов власти и распространять их для провоцирования общественного резонанса. Также предусмотрено создание так называемых "кукол-символов" дискредитационной кампании и попытки привлечь к информационным атакам бывших украинских чиновников, политиков и экспертов.

По информации разведки, первые попытки реализации нового сценария уже фиксируют не только в Украине, но и за ее пределами.

Отдельные документы свидетельствуют, что для распространения нужных Кремлю нарративов в западном информационном пространстве планируют привлечь более 15 прокси-медиа. Среди них упоминаются ресурсы L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24.news. При этом список таких площадок еще могут расширить в ближайшее время.

"Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", — предупредили в СРЗУ.

Как писали Новини.LIVE, россияне распространяли фейки о якобы расследовании в отношении жены президента Украины Елены Зеленской. В НАБУ заявили, что подобные вбросы являются частью системной информационной кампании России, направленной на дискредитацию украинских институтов.

Кроме того, оккупанты разбрасывают с дронов фейковые деньги и листовки на Сумщине. На них есть QR-коды, по которым в полиции советуют не переходить.

Карина Приходько - Редактор
