Россия может сместить фокус войны в сторону Николаева и Одессы, — Кущ

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что по его мнению, Россия может сместить свою агрессию в южном направлении Украины. В частности, в случае расширения целей враг может усилить давление в сторону Приднестровья, Николаева и Одессы.

Об этом он сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

На каком направлении РФ может усилить давление на Украину

"Я здесь не буду просто спорить с президентом, но у меня свое аналитическое мнение. Я считаю, что если Россия будет расширять набор целей войны, она будет расширять их на юге. То есть, условно говоря, военная агрессия будет двигаться в сторону Приднестровья, в сторону Николаева, в сторону Одессы", — сказал Кущ.

Он объяснил это историко-филологическими нарративами, в частности концепцией "Новороссии", а также геополитическими и имперскими моделями, которые, по его мнению, влияют на стратегическое планирование России.

Также Кущ провел параллели с историческими имперскими "матрицами", которые охватывали территории Северного Причерноморья и Южного региона Украины. В то же время он отметил, что речь идет о долгосрочных сценариях, которые не имеют немедленной реализации.

"Россия идет пошагово так же, как Российская империя шла в течение ХVIII-XIX века. То есть повторяется почти до каких-то мелочей. Очень все похоже. Поэтому, если использовать этот матричный исторический анализ, даже метаисторический, то в соответствии с этим матричным историческим анализом Россия может расширять агрессию в сторону западного Причерноморья. Поэтому там, на мой взгляд, наибольшие угрозы. Конечно, что это не сейчас и не завтра", — резюмировал аналитик.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений с территории на направлении Беларусь — Брянская область. В частности, враг хочет пойти в наступление на Черниговско-Киевское направление.

Также мы писали, что по данным СВРУ, Россия готовится к дестабилизации ситуации в Украине и подрыву ее внешней поддержки.