Алексей Кущ предупредил об экономическом спаде после окончания войны

Эксперт Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что после окончания войны экономика Украины может не сразу перейти к росту. По его словам, сокращение внешней финансовой помощи может привести к временному спаду. Эксперт считает, что переход от военной к мирной экономике может сопровождаться рецессией.

Об этом Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

После войны Украина может столкнуться с рецессией

Кущ отметил, что нынешние ожидания резкого экономического роста после окончания войны являются слишком оптимистичными. По его словам, сегодня украинская экономика в значительной степени держится на масштабной внешней помощи, которая после войны может существенно сократиться.

Эксперт пояснил, что внешнее финансирование сейчас преимущественно поддерживает потребительский спрос и сектор услуг, компенсируя последствия деиндустриализации и кризисов в промышленности, энергетике и инфраструктуре.

По его словам, после завершения боевых действий Украина может столкнуться с переходным периодом, который будет сопровождаться экономической рецессией.

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"После войны мы можем столкнуться с ситуацией, когда внешняя поддержка существенно сократится… и переход от экономики войны к экономике мирного времени может привести к рецессии", — сказал Кущ.

Он добавил, что подобные процессы были характерны для многих стран после завершения военных конфликтов, когда экономика проходила через этап временного спада перед стабилизацией.

Ранее Кущ в эфире Новини.LIVE сообщал, что гривна продолжит дешеветь. Причиной этого является импорт товаров и услуг, который существенно превышает экспортные поступления. А без развития собственного производства Украина рискует еще больше усилить зависимость от импортных товаров.

Также Кущ отмечал, что РФ может перенести свою агрессию в сторону Приднестровья, Николаева и Одессы. По его мнению, эти процессы формируются под влиянием геополитических и имперских доктрин, а также историко-культурных и языковых концепций, в частности идеи "Новороссии", которые определяют стратегическое мышление России.