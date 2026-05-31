Гривна продолжит дешеветь: прогноз экономиста

Гривны. Фото: Новини.LIVE

Украинская экономика постепенно становится все более зависимой от импорта, а гривна продолжит плавное ослабление относительно иностранных валют. В то же время Национальный банк Украины пока имеет достаточный запас прочности, чтобы не допустить резких скачков курса.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кущ заявил, что Украина становится зависимой от импорта

По его словам, одной из главных проблем остается значительное отрицательное торговое сальдо. Эксперт пояснил, что импорт товаров и услуг существенно превышает экспортные поступления, что создает дополнительное давление на валютный рынок.

"С гривной будет постепенная девальвация в рамках искусственной управляемости курса. Резервы пока позволяют поддерживать курс и не давать стремительно падать. Торговое сальдо будет 60 млрд долларов — это катастрофический показатель. Всю валюту будет вымывать за границу", — подчеркнул Кущ.

Аналитик отметил, что Нацбанк пока способен сдерживать резкие колебания курса благодаря международной финансовой поддержке и валютным резервам. Однако долгосрочные риски для гривны остаются из-за структурных проблем экономики.

Отдельно Кущ прокомментировал новые пакеты финансовой помощи от Европейского Союза. По его словам, значительная часть этих средств фактически возвращается в страны ЕС через закупку вооружения, техники и другой импортной продукции.

"Мы становимся такой импортозависимой экономикой. Без собственного реального сектора производства", — заявил экономист.

Также эксперт обратил внимание на ситуацию в аграрном секторе. По его мнению, особенно острой проблемой является сокращение количества малых фермерских и крестьянских хозяйств, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут конкурировать в нынешних условиях.

По словам Куща, без развития собственного производства и поддержки реального сектора экономики Украина рискует еще больше усилить зависимость от импортных товаров и внешнего финансирования.

