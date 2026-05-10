Главная Новости дня Украине нужны десятки тысяч мигрантов, а не миллионы: эксперт

Дата публикации 10 мая 2026 11:54
Мигранты. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине из-за демографических изменений усиливается дефицит рабочей силы в отдельных отраслях экономики. В то же время, по оценкам экспертов, потребность в трудовых мигрантах значительно меньше, чем иногда прогнозируется в публичном пространстве.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Кущ высказался о необходимости завозить мигрантов в Украину

Специалист отметил, что нехваткаработников ощущается в строительстве, сфере услуг, такси и легкой промышленности. Причиной этого он назвал демографический кризис и отток рабочей силы за границу.

В то же время эксперт подчеркнул, что потребности в миллионах трудовых мигрантов нет. По словам аналитика, часть кадровых проблем экономика уже способна компенсировать самостоятельно.

"Вследствие колоссального демографического кризиса у нас есть дефицит даже низко квалифицированных работников. Есть определенные запросы, но это не означает завоз миллионов мигрантов, речь идет о нескольких тысячах или нескольких десятках тысяч", — отметил Кущ.

Для этого, по его мнению, достаточно упростить процедуры трудоустройства иностранных работников и выдачу соответствующих разрешений.

Как писали Новини.LIVE, Алексей Кущ предполагает, что после завершения войны Украина может оказаться в единой европейской миграционной системе. По его мнению, это потенциально может привести к росту рисков, в частности связанных с неконтролируемой миграцией.

В то же время, по словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, в странах Европы и в дальнейшем сохраняется проблема дефицита рабочей силы. Он подчеркнул, что ни одно государство пока не смогло полностью решить эту проблему только за счет трудовых мигрантов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
