Україні потрібні десятки тисяч мігрантів, а не мільйони: експерт

Мігранти. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні через демографічні зміни посилюється дефіцит робочої сили в окремих галузях економіки. Водночас, за оцінками експертів, потреба у трудових мігрантах значно менша, ніж інколи прогнозується у публічному просторі.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Кущ висловився про необхідність завозити мігрантів до України

Фахівець зазначив, що нестача працівників відчувається у будівництві, сфері послуг, таксі та легкій промисловості. Причиною цього він назвав демографічну кризу та відтік робочої сили за кордон.

Водночас експерт наголосив, що потреби в мільйонах трудових мігрантів немає. За словами аналітика, частину кадрових проблем економіка вже здатна компенсувати самостійно.

"Внаслідок колосальної демографічної кризи у нас є дефіцит навіть низько кваліфікованих працівників. Є певні запити, але це не означає завіз мільйонів мігрантів, йдеться про декілька тисяч або декілька десятків тисяч", — зазначив Кущ.

Для цього, на його думку, достатньо спростити процедури працевлаштування іноземних працівників і видачу відповідних дозволів.

Як писали Новини.LIVE, Олексій Кущ припускає, що після завершення війни Україна може опинитися в єдиній європейській міграційній системі. На його думку, це потенційно може призвести до зростання ризиків, зокрема пов'язаних із неконтрольованою міграцією.

Водночас за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, у країнах Європи й надалі зберігається проблема дефіциту робочої сили. Він наголосив, що жодна держава поки не змогла повністю вирішити цю проблему лише за рахунок трудових мігрантів.