Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україні потрібні десятки тисяч мігрантів, а не мільйони: експерт

Україні потрібні десятки тисяч мігрантів, а не мільйони: експерт

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 11:54
Україні потрібні десятки тисяч мігрантів, а не мільйони: експерт
Мігранти. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні через демографічні зміни посилюється дефіцит робочої сили в окремих галузях економіки. Водночас, за оцінками експертів, потреба у трудових мігрантах значно менша, ніж інколи прогнозується у публічному просторі.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Кущ висловився про необхідність завозити мігрантів до України

Фахівець зазначив, що нестача працівників відчувається у будівництві, сфері послуг, таксі та легкій промисловості. Причиною цього він назвав демографічну кризу та відтік робочої сили за кордон.

Водночас експерт наголосив, що потреби в мільйонах трудових мігрантів немає. За словами аналітика, частину кадрових проблем економіка вже здатна компенсувати самостійно.

"Внаслідок колосальної демографічної кризи у нас є дефіцит навіть низько кваліфікованих працівників. Є певні запити, але це не означає завіз мільйонів мігрантів, йдеться про декілька тисяч або декілька десятків тисяч", — зазначив Кущ.

Читайте також:

Для цього, на його думку, достатньо спростити процедури працевлаштування іноземних працівників і видачу відповідних дозволів.

Як писали Новини.LIVE, Олексій Кущ припускає, що після завершення війни Україна може опинитися в єдиній європейській міграційній системі. На його думку, це потенційно може призвести до зростання ризиків, зокрема пов'язаних із неконтрольованою міграцією.

Водночас за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, у країнах Європи й надалі зберігається проблема дефіциту робочої сили. Він наголосив, що жодна держава поки не змогла повністю вирішити цю проблему лише за рахунок трудових мігрантів.

Україна мігранти Олексій Кущ ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації