Головна Новини дня Кущ: Україна може стати частиною міграційної системи ЄС

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 02:52
Кущ: Україна може стати частиною міграційної системи ЄС
Олексій Кущ. Фото: скриншот

Фінансовий аналітик Олексій Кущ припускає, що Україна після завершення війни ризикує стати частиною європейської міграційної системи. Тобто, це означає, що до України можуть почати завозити нелегальних нелегальних мігрантів.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чому Україна може перетворитися в хаб для нелегальних мігрантів

За словами експерта, Європа вже стикається з соціальною та міграційною кризами через старіння населення і нестачу коштів на соціальні програми.

На цьому тлі країни ЄС шукають варіанти, куди можна переміщати нелегальних мігрантів. І однією з так країн може стати Україна, причому ще до вступу в Європейський Союз. Це умовно, може стати ультиматум для Києва і "бізнесом" для України.

"Нам скажуть так: "Ви хочете стати членом Європейського Союзу?". Хочемо. "А ви для початку станьте членами Європейської міграційної системи"... Це значить, що ми будемо створювати у вас табори для незаконних мігрантів, будемо вам висилати трудових мігрантів і будемо вам платити за них. Ви будете просто на цьому заробляти, це буде ваш бізнес, ми не хочемо їх у себе тримати. В країнах Балтії ця програма не запустилась, ну, давайте до вас... Європа вже веде перемовини з кількома африканськими країнами. Але Україна поряд — у буси посадили, привезли, розвантажили", — заявив Кущ.

Водночас він вважає, що подібні ініціативи можуть подавати українцям як залучення "трудових ресурсів" для економіки.

"Нам скажуть: це не незаконні мігранти, а трудові ресурси, які потрібні українській економіці", — додав фінансовий аналітик.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у країнах Європи досі зберігається проблема нестачі робочої сили. За його словами, що жодній державі не вдалося повністю вирішити її за рахунок мігрантів.

Також Подоляк казав, що завозити робочу силу для відбудови України — це не вихід. За його словами, ставку варто зробити на автоматизації та новітні технології.

Україна мігранти ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
