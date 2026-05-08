Куст: Украина может стать частью миграционной системы ЕС

Алексей Кущ. Фото: скриншот

Финансовый аналитик Алексей Кущ предполагает, что Украина после завершения войны рискует стать частью европейской миграционной системы. То есть, это означает, что в Украину могут начать завозить нелегальных нелегальных мигрантов.

Об этом Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Почему Украина может превратиться в хаб для нелегальных мигрантов

По словам эксперта, Европа уже сталкивается с социальным и миграционным кризисами из-за старения населения и нехватки средств на социальные программы.

На этом фоне страны ЕС ищут варианты, куда можно перемещать нелегальных мигрантов. И одной из так стран может стать Украина, причем еще до вступления в Европейский Союз. Это условно, может стать ультиматумом для Киева и "бизнесом" для Украины.

"Нам скажут так: "Вы хотите стать членом Европейского Союза?". Хотим. "А вы для начала станьте членами Европейской миграционной системы"... Это значит, что мы будем создавать у вас лагеря для незаконных мигрантов, будем вам высылать трудовых мигрантов и будем вам платить за них. Вы будете просто на этом зарабатывать, это будет ваш бизнес, мы не хотим их у себя держать. В странах Балтии эта программа не запустилась, ну, давайте к вам... Европа уже ведет переговоры с несколькими африканскими странами. Но Украина рядом — в бусы посадили, привезли, разгрузили", — заявил Кущ.

Читайте также:

В то же время он считает, что подобные инициативы могут подавать украинцам как привлечение "трудовых ресурсов" для экономики.



"Нам скажут: это не незаконные мигранты, а трудовые ресурсы, которые нужны украинской экономике", — добавил финансовый аналитик.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в странах Европы до сих пор сохраняется проблема нехватки рабочей силы. По его словам, что ни одному государству не удалось полностью решить ее за счет мигрантов.



Также Подоляк говорил, что завозить рабочую силу для восстановления Украины - это не выход. По его словам, ставку стоит сделать на автоматизацию и новейшие технологии.