Гривня продовжить дешевшати: прогноз економіста

Українська економіка поступово стає дедалі більш залежною від імпорту, а гривня продовжить плавне послаблення щодо іноземних валют. Водночас Національний банк України наразі має достатній запас міцності, щоб не допустити різких стрибків курсу.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Кущ заявив, що Україна стає залежною від імпорту

За його словами, однією з головних проблем залишається значне від'ємне торговельне сальдо. Експерт пояснив, що імпорт товарів і послуг суттєво перевищує експортні надходження, що створює додатковий тиск на валютний ринок.

"З гривнею буде поступова девальвація в рамках штучної керованості курсу. Резерви поки що дозволяють підтримувати курс і не давати стрімко падати. Торгівельне сальдо буде 60 млрд доларів — це катастрофічний показник. Всю валюту буде вимивати за кордон", — наголосив Кущ.

Аналітик зазначив, що Нацбанк поки здатний стримувати різкі коливання курсу завдяки міжнародній фінансовій підтримці та валютним резервам. Проте довгострокові ризики для гривні залишаються через структурні проблеми економіки.

Окремо Кущ прокоментував нові пакети фінансової допомоги від Європейського Союзу. За його словами, значна частина цих коштів фактично повертається до країн ЄС через закупівлю озброєння, техніки та іншої імпортної продукції.

"Ми стаємо такою імпортозалежною економікою. Без власного реального сектору виробництва", — заявив економіст.

Також експерт звернув увагу на ситуацію в аграрному секторі. На його думку, особливо гострою проблемою є скорочення кількості малих фермерських та селянських господарств, які стикаються з фінансовими труднощами та не можуть конкурувати в нинішніх умовах.

За словами Куща, без розвитку власного виробництва та підтримки реального сектору економіки Україна ризикує ще більше посилити залежність від імпортних товарів і зовнішнього фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Олексій Кущ заявив, що через демографічні зміни в Україні зростає дефіцит кадрів у деяких сферах. Водночас, за його оцінкою, потреба в залученні трудових мігрантів є значно меншою, ніж часто озвучується публічно.

А також стало відомо, що місія МВФ розпочала роботу в Києві в межах перегляду програми розширеного фінансування для України. Під час консультацій сторони обговорюють макроекономічну політику та подальші структурні реформи.