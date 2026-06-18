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Главная Новости дня РФ отрицает удар Украины по автобусу: СБУ получила документ

РФ отрицает удар Украины по автобусу: СБУ получила документ

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 14:30
Перехваченный СБУ документ РФ опровергает атаку украинских дронов в Брянской области
Поврежденный автобус, фотографию которого распространяет российская пропаганда. Фото: российские СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили официальный российский документ, в котором опровергается факт удара украинских дронов по автобусу с белорусами в Брянской области. На момент инцидента в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 18 июня, передает Новини.LIVE.

РФ опровергла причастность Украины к удару по автобусу

СБУ перехватила информационную справку от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион".

РФ заперечила причетність України до удару по автобусу з білорусами у Брянській області
Перехваченный российский документ. Фото: СБУ

"В сводке отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БпЛА", — говорится в сообщении.

В частности, в перехваченном документе говорится, что так называемый Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не фиксировал дронов в районе инцидента. Кроме того, наличие БпЛА не подтвердил дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево. Также дежурный 32-й дивизии российских оккупационных войск не подтвердил информацию о полетах дронов в соответствующее время.

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Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что нападение на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области РФ могло быть спланированной операцией российских спецслужб.

Ранее страна-террористка уже неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, которые совершали представители России. Подобные случаи власти РФ используют для проведения ИПСО и давления на Украину на международной арене.

"Вместе с тем в очередной раз подчеркиваем, что Украина и все Силы безопасности и обороны нашего государства неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и действуют исключительно в законных военных целях", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, заявления представителей РФ о якобы ударе украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области являются ложными. Эти данные не подтверждаются никакими доказательствами.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что российские СМИ распространяют искаженную и манипулятивную информацию о якобы ударах украинских военных по гражданским объектам на временно оккупированных территориях. В то же время в ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины наносят удары исключительно по законным военным целям российской армии с соблюдением норм международного гуманитарного права.

СБУ война дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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