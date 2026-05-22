Генштаб опроверг фейки РФ об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские медиа распространяют манипулятивную информацию о якобы ударах украинских военных по гражданским объектам на временно оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны наносят удары исключительно по военным целям российской армии в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Генштаба.

РФ распространяет фейки об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные поражают только объекты военной инфраструктуры и цели, которые используются российскими оккупационными силами.

"Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", — отметили в ведомстве.

По данным Генштаба, в ночь на 22 мая 2026 года украинские силы поразили ряд важных объектов российского агрессора. Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства противовоздушной обороны, пункты управления и места скопления живой силы противника.

Отдельно сообщается о поражении одного из штабов российского спецподразделения "Рубикон" в районе временно оккупированного Старобельска.

В Генштабе пояснили, что "Рубикон" является российским военным подразделением, которое специализируется на беспилотных технологиях и участвует в атаках против Украины.

"Представители этого подразделения регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины", — отметили в ВСУ.

Украинское командование в очередной раз заявило, что информационные кампании России направлены на дискредитацию Сил обороны и попытки скрыть собственные военные преступления против гражданского населения Украины.

Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России в Московской области и временно оккупированном Крыму. Среди целей оказались Московский нефтеперерабатывающий завод, предприятие российского ВПК и инфраструктура военного аэродрома "Бельбек".

А также украинские военные также поразили ряд важных объектов российских оккупационных сил — пункты управления, склады, технику и места сосредоточения личного состава противника. В частности, подтверждено повреждение инфраструктуры Рязанского НПЗ — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.