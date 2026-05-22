Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генштаб опроверг фейки РФ об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ

Генштаб опроверг фейки РФ об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 20:06
Генштаб опроверг фейки РФ об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские медиа распространяют манипулятивную информацию о якобы ударах украинских военных по гражданским объектам на временно оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны наносят удары исключительно по военным целям российской армии в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Генштаба.

РФ распространяет фейки об ударах по гражданской инфраструктуре на ВОТ

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные поражают только объекты военной инфраструктуры и цели, которые используются российскими оккупационными силами.

"Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", — отметили в ведомстве.

По данным Генштаба, в ночь на 22 мая 2026 года украинские силы поразили ряд важных объектов российского агрессора. Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства противовоздушной обороны, пункты управления и места скопления живой силы противника.

Читайте также:

Отдельно сообщается о поражении одного из штабов российского спецподразделения "Рубикон" в районе временно оккупированного Старобельска.

В Генштабе пояснили, что "Рубикон" является российским военным подразделением, которое специализируется на беспилотных технологиях и участвует в атаках против Украины.

"Представители этого подразделения регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины", — отметили в ВСУ.

Украинское командование в очередной раз заявило, что информационные кампании России направлены на дискредитацию Сил обороны и попытки скрыть собственные военные преступления против гражданского населения Украины.

Генштаб відповів на фейки РФ про удари по цивільним на ТОТ
Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России в Московской области и временно оккупированном Крыму. Среди целей оказались Московский нефтеперерабатывающий завод, предприятие российского ВПК и инфраструктура военного аэродрома "Бельбек".

А также украинские военные также поразили ряд важных объектов российских оккупационных сил — пункты управления, склады, технику и места сосредоточения личного состава противника. В частности, подтверждено повреждение инфраструктуры Рязанского НПЗ — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

фейки Генштаб ВСУ ВОТ
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации